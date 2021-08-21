「柵欄上的海龜」音樂劇 影射葛謨起落

該劇作者Hank Morris此前因退休金詐欺案入獄。(美聯社)

一部以即將下台的州長葛謨 (Andrew Cuomo)為原型的音樂劇，即將登陸外百老匯劇院；該劇由和葛謨有宿怨的前政治顧問Hank Morris創作，講述以葛謨為藍本的一名政治強人的崛起和沒落，此前已定11月上演，恰好趕上葛謨醜聞爆發及辭職，讓此劇更添話題性。

Hank Morris指，劇中主角之一是善於霸凌他人的州長，名字叫葛謨。(美聯社)

這部名為「柵欄上的海龜」(A Turtle on a Fence Post)的音樂喜劇由前政治顧問Hank Morris因涉及退休金欺詐和錢權交易醜聞而入獄期間創作，而在2010年將他送入監牢的，正是時任紐約州 檢察長的葛謨。

Morris表明，他將對葛謨的怨恨和不平寫入到該劇中，此前在接受「名利場」(Variety)採訪時明確表示，「該劇基於真實事件，是對我一路走來和經歷的事的虛構化處理，但在劇中的主要對手是個善於霸凌他人的州長，名字叫葛謨。」

Morris也表示，原本想將該劇寫成獨角戲，但後來變成有七名演員的舞台音樂劇；該劇講述一名「曼哈頓 最有權勢但又殘忍無情的政客的崛起和沒落」，暗指葛謨。

紐約787公路一座看板，倒數州長葛謨離職日期。(美聯社)

Morris說，沒想到該劇的上演恰好趕上葛謨醜聞爆發、被迫辭職下台的時機，相信在此背景下，觀眾觀看該劇會有更別樣的體驗。

該劇將於10月26日預演，11月14日正式公演，在曼哈頓西42街555號的「555劇院」持續演到明年1月2日。