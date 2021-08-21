長島連3天日增逾900例 8.19破千例

專家擔憂，9月開學後，疫情恐會加速蔓延。(本報檔案照)

紐約長島 納蘇郡(Nassau)與蘇福克郡(Suffolk)本周疫情 指數持續飆升，連續三天新增染疫人數超過900例，19日的最新數據顯示，當日的新增確診已超過1000例，在過去三周內染疫人數成倍增加，多數都為Delta變種病毒感染者；專家指，若這一趨勢持續，恐重演去年3月的高峰期。

根據州府20日公布的最新數據，納蘇郡19日新增504例，蘇福克郡568例，為本周第三天新增染疫人數超過900例，陽性率4.07%，為本周最高；數據顯示，長島6月的日增染疫病例低於100，平均陽性率為0.35%左右。

與去年相比，長島疫情指數更為嚴重，數據顯示，去年8月17日只有88人住院，今年則有368人因染疫治療，去年同期的七天平均增長病例為88例，但今年已達769例。

對此，北岸醫院(North Shore University Hospital)傳染科主任法伯(Bruce Farber)表示，去年8月疫苗 尚未問世，但日增染疫病例卻低於目前的數據，「這令人相當擔憂」；但他認為當下的部分民眾已接種疫苗，不會重蹈去年疫情高峰期的覆轍。

石溪大學醫院(Stony Brook University Hospital)的公共健康副教授克勞斯頓(Sean Clouston)，對當下疫情發展的不樂觀；他指，長島的疫情飆升，對於其他地區像是一面鏡子，預示今年秋季疫情恐會更糟糕，「日增確診數量可能高過去年3月」。他最擔憂的是9月開學，疫情再度飆升。