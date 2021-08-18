我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

神學士承諾建立赴機場安全通道 美：至少可到8月底

北加州爆發新嚴重山火 州長宣布緊急狀態

葛謨申請退休 每年可領5萬元

記者和釗宇／紐約報導
即將辭職的紐約州長葛謨已申請退休，預計每年將拿到5萬元退休金。(美聯社)
即將辭職的紐約州長葛謨已申請退休，預計每年將拿到5萬元退休金。(美聯社)

即將辭職的紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)已申請退休，預計每年將拿到5萬元退休金。州主計長辦公室的一名發言人17日表示，葛謨剛提出公共服務退休申請，日期從今年9月1日起。

此前州檢察長詹樂霞(Letitia James)公布報告，認定葛謨對11名女性實施性騷擾，州議會也表示將加速彈劾葛謨；葛謨終於不堪壓力宣布將辭職，副州長霍楚(Kathy Hochul)將於24日接任。

現年63歲的葛謨在紐約州從事公共服務累計15年，其中11年擔任州長，四年擔任州檢察長；若他還能再活20年，預計將領超過100萬元退休金。

根據現行法律，無論是辭職還是因行為不端被彈劾，都不會取消州長領取公共服務退休金的資格，只有重罪罪成才會取消領取退休金的權利。

對此，公共政策帝國中心(Empire Center for Public Policy)總裁兼執行長侯佛(Tim Hoefer)表示，「若沒有重罪罪成或其他情況，葛謨將能終身領取全額養老金，由納稅人買單。」不過，性騷案受害者和養老院疫情事件受害者，此前已對葛謨領取退休金一事表達不滿，認為正是葛謨的政策導致更多養老院人員死亡。

目前，儘管州眾議會即將停止對葛謨的彈劾，但針對他醜聞的調查仍將繼續，目前這一調查由外聘公司主導，正在調查葛謨可能存在的多項濫權行為，包括性騷擾指控、掩蓋養老院疫情的指控、涉嫌濫用公共資源出書等，聯邦政府和州檢察長辦公室也在針對後兩項指控分別進行調查；希士提表示，調查完成後，州眾議會將把相關證據交給司法機構，不過州眾議會並未透露調查何時才能完成；此外，已有五個郡的地方執法機構正對葛謨的行為進行調查。

即將辭職的紐約州長葛謨已申請退休，預計每年將拿到5萬元退休金。(州長辦公室提供)
即將辭職的紐約州長葛謨已申請退休，預計每年將拿到5萬元退休金。(州長辦公室提供)

葛謨 退休金 性騷擾

上一則

物價漲又要接種證明驗證 餐館怕客人不上門

下一則

疫期逆行 華人父母轉第3國來美…旅行社提供一條龍服務

延伸閱讀

葛謨性騷醜聞 主播弟撇護航：我是他弟而非顧問

葛謨性騷醜聞 主播弟撇護航：我是他弟而非顧問
霍楚：與性騷擾案無關高官 將留任

霍楚：與性騷擾案無關高官 將留任
彈劾葛謨終止 調查仍繼續…州眾議會將公布報告

彈劾葛謨終止 調查仍繼續…州眾議會將公布報告
州府強制令：9月27日前 全州醫護至少需打一劑疫苗

州府強制令：9月27日前 全州醫護至少需打一劑疫苗
紐約州眾議會：彈劾雖終止 但仍將繼續調查葛謨並公布報告

紐約州眾議會：彈劾雖終止 但仍將繼續調查葛謨並公布報告

熱門新聞

深陷性騷醜聞的紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)，10日宣布辭職，但他仍堅稱「自己什麼也沒做錯」。美聯社

性騷醜聞罩頂 紐約州長葛謨宣布辭職

2021-08-10 12:22
布魯克林一家飼養的羅威納咬死家中19個月的小兒子。圖非肇事犬。(Getty Images)

紐約19個月男童留家中交哥哥照顧 不幸被狗咬死

2021-08-11 14:30
10日，紐約州長葛謨辭職。(美聯社)

紐約州眾議長將停止彈劾州長程序 葛謨可能東山再起

2021-08-14 03:00
一輛滿載觀光客的巴士在上州翻覆。(取自州警推特)

尼加拉瀑布觀光巴士翻車 57人輕重傷

2021-08-15 12:14
紐約法拉盛市中心的一家KTV內於13日凌晨發生一起槍擊案，一男一女兩人受傷，其中受傷男子因傷勢過重，不治身亡。(記者牟蘭/攝影)

紐約法拉盛KTV濺血 男子身中多槍亡

2021-08-13 08:36
「紐約之鑰」倡議將於17日實施、下月中執法，違者首次罰款1000元，累犯每次罰5000元。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約出示接種證明17日生效 9月中執法 累犯罰5000元

2021-08-16 14:20

超人氣

更多 >
神學士奪權後首場記者會：終趕走外國人、會尊重女權

神學士奪權後首場記者會：終趕走外國人、會尊重女權
影／新聞播到一半「神學士突來電」 女主播專業應對

影／新聞播到一半「神學士突來電」 女主播專業應對
「絕不投降」阿富汗副總統：我還在國內 是合法的看守政府總統

「絕不投降」阿富汗副總統：我還在國內 是合法的看守政府總統
共和黨籍德州州長新冠確診 州辦：已完全接種仍染疫

共和黨籍德州州長新冠確診 州辦：已完全接種仍染疫
吳亦凡想性侵還嫌不乾淨？正妹首露面掀內幕

吳亦凡想性侵還嫌不乾淨？正妹首露面掀內幕