葛謨申請退休 每年可領5萬元

即將辭職的紐約州長葛謨已申請退休，預計每年將拿到5萬元退休金。(美聯社)

即將辭職的紐約州長葛謨 (Andrew Cuomo)已申請退休，預計每年將拿到5萬元退休金 。州主計長辦公室的一名發言人17日表示，葛謨剛提出公共服務退休申請，日期從今年9月1日起。

此前州檢察長詹樂霞(Letitia James)公布報告，認定葛謨對11名女性實施性騷擾 ，州議會也表示將加速彈劾葛謨；葛謨終於不堪壓力宣布將辭職，副州長霍楚(Kathy Hochul)將於24日接任。

現年63歲的葛謨在紐約州從事公共服務累計15年，其中11年擔任州長，四年擔任州檢察長；若他還能再活20年，預計將領超過100萬元退休金。

根據現行法律，無論是辭職還是因行為不端被彈劾，都不會取消州長領取公共服務退休金的資格，只有重罪罪成才會取消領取退休金的權利。

對此，公共政策帝國中心(Empire Center for Public Policy)總裁兼執行長侯佛(Tim Hoefer)表示，「若沒有重罪罪成或其他情況，葛謨將能終身領取全額養老金，由納稅人買單。」不過，性騷案受害者和養老院疫情事件受害者，此前已對葛謨領取退休金一事表達不滿，認為正是葛謨的政策導致更多養老院人員死亡。

目前，儘管州眾議會即將停止對葛謨的彈劾，但針對他醜聞的調查仍將繼續，目前這一調查由外聘公司主導，正在調查葛謨可能存在的多項濫權行為，包括性騷擾指控、掩蓋養老院疫情的指控、涉嫌濫用公共資源出書等，聯邦政府和州檢察長辦公室也在針對後兩項指控分別進行調查；希士提表示，調查完成後，州眾議會將把相關證據交給司法機構，不過州眾議會並未透露調查何時才能完成；此外，已有五個郡的地方執法機構正對葛謨的行為進行調查。