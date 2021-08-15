法拉盛民宅凌晨大火 86歲老婦受重傷

法拉盛利維特街14日凌晨發生火警，一名86歲居民受傷。(記者牟蘭／攝影)

法拉盛 北部的利維特街(Leavitt St)14日凌晨發生火警，火勢約一小時燒毀一間民宅，一名86歲女性居民受重傷，經搶救後，已脫離生命危險。

警方指，居住在利維特街交35大道附近的一名居民於14日凌晨12時53分報案， 稱鄰居家的前院有火苗冒出，當局立即派遣消防員與急救人員前往。

市消防局表示，當局派出12個小組、60名救援人員，大火在一小時左右燒毀整間房，凌晨2時4分控制住火勢，所幸火勢未蔓延到附近民宅；，一名86歲的居民因吸入過多濃煙，被送至雅克比醫療中心(Jacobi Medical Center)搶救，已脫離生命危險。

法拉盛利維特街14日凌晨發生火警，一名86歲居民受傷。(記者牟蘭／攝影)

蒙特羅(Andrew Montereo)表示，他當晚聞到燒焦的塑料味，誤認是插座短路，但檢查房間的所有插座後，發現並無異樣；他與室友出門查看時，才發現著火，火勢不斷蔓延，他立即從屋內逃出。

居住在附近的西語裔潔西卡(Jessica)表示，她被消防車吵醒，下樓查看時，聞到濃烈的煙味，鄰居起火，她一度擔憂火勢會蔓延到自家樓宇。

14日中午，火災發生的民宅外牆已被完全燒壞，前院堆滿屋內的雜物，院中的車篷只剩鐵架，幾名亞裔 人士在屋內清掃垃圾，他們否認為屋主，其中一名不願具名者確認，火災中受傷者為86歲亞裔。

至截稿前，市消防局仍在調查引起火災的原因。