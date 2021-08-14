州議會將停止彈劾調查 葛謨可以東山再起

紐約州議會將在州長葛謨辭職生效後停止彈劾調查，葛謨將可領取終身退休金，也可東山再起參選公職。(美聯社)

紐約州眾議長希士提(Carl Heastie)13日宣布，州議會將於州長葛謨 (Andrew Cuomo)25日辭職生效後，停止彈劾 調查；一旦彈劾停止，葛謨將可以領取終身退休金，也可以東山再起，繼續參選公職。

希士提13日在聲明中指出，彈劾的主要目的是決定是否讓葛謨繼續留任，而如今隨著葛謨的辭職，彈劾的目的已經達成；他並指出，負責葛謨彈劾調查的司法委員會主席拉文(Charles Lavine)也向州議會建議，州法未授權彈劾不再任職的官員。

希士提表示，司法委員會在過去幾個月中確實發現與州長所面臨指控有關的證據，若他沒有辭職，調查發現很可能會觸發彈劾條款。

希士提已經要求司法委員會，將收集的所有證據轉交給相關調查機構；目前紐約東區聯邦檢察官正在調查葛謨隱瞞養老院疫情事件，司法部則在調查葛謨回憶錄濫權牟利指控。

紐約州眾議長希士提13日宣布，州議會將在州長葛謨正式離職後，停止對他的彈劾調查。(美聯社)

葛謨10日辭職後，州議會共和黨議員、多名民主黨議員、以及多名指控其性騷擾 的女性，仍堅持要求繼續完成彈劾，以確保葛謨為自己的性騷擾指控、掩蓋養老院死亡人數和濫用權職出書牟利行為，承擔應有責任。

若彈劾繼續，就算葛謨辭職下台，州參議會和州上訴法院法官組成的彈劾法庭仍可做出裁決，決定是否剝奪其終身退休金，以及是否禁止其再參選州內公職。

葛謨東山再起並非沒有可能，其競選連任帳戶上仍有1800多萬元，是接任州長一職的副州長霍楚(Kathy Hochul)競選帳戶的十倍。

根據以往經驗，在尋求連任過程中突然辭職的紐約民選官員，多選擇將籌款返還給捐款者，葛謨也可以選擇將自己的籌款作為政治捐款給地方政黨組織和參選人，以獲得他們的支持，為自己之後在仕途上再次崛起做準備。

霍楚日前宣布2022年尋求連任，表示隨著她完成葛謨餘下的15個月任期，民眾將發現她是2022年州長選舉準備最充分的人，她下周也將在出生地水牛城提前慶祝自己63歲生日，該活動是一場線下籌款活動，門票為2500元至5000元。