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霍楚：性騷擾報告中問題官員 全不留

記者和釗宇／紐約報導
霍楚說，將在未來兩周內提名副州長人選，葛謨任內有益的政策將延續。(美聯社)
霍楚說，將在未來兩周內提名副州長人選，葛謨任內有益的政策將延續。(美聯社)

即將繼任紐約州長的副州長霍楚(Kathy Hochul)，11日舉行葛謨決定辭職後首場記者會，她表示，葛謨仍將在未來13天內擔任州長，期間將確保工作交接平穩過度；她將在未來兩周內提名副州長人選，葛謨任內有益的政策將得到延續。

霍楚重申葛謨辭職的決定符合紐約州利益，她和葛謨10日已經通話，葛謨承諾確保工作平穩過度；她已經和舒默(Chuck Schumer)等紐約州國會議員通話，但因為乘坐飛機而錯過拜登總統的電話；「期間我將和政界、工會、商界、宗教界等各方面人士交流，並參與決策，和現有州府成員保持溝通。」

她說，未來13天內，葛謨仍然是州長，她將在8月24日葛謨辭職生效後宣誓就職並發表演說，闡述施政綱領；「雖然我還沒有就任，但工作已經展開了；現在仍然是對紐約州極具挑戰的時期，Delta變種病毒仍在肆虐，同時學校要復課，上班族要返回辦公室，小商家也正在恢復，最關鍵的仍然是提高新冠疫苗的接種率。」

霍楚表示，將在未來兩周內提名副州長人選，並將考慮州長辦公室人員和內閣人選；她說，出現在州檢察長辦公室性騷擾報告中的問題人物，將不會考慮留用，承諾絕不會再有人形容州府的職場環境「有毒」。

「很顯然，過去很長時間，我和州長之間無論是實際距離還是工作距離都沒有很近；我了解紐約人，他們有毅力去取得勝利，我承諾每一天都為紐約人奮鬥。」

她並表示，儘管因醜聞下台，葛謨任內的多項政策仍然廣受好評，例如帶薪病假、打擊類鴉片藥物、擴大兒童照護、可負擔住房、為無證移民辦駕照的「綠燈紐約」法案等，都將延續；霍楚說，目前州府行政令的權限被限制，希望自己上台以後能夠擴大權限；但有關葛謨的彈劾案進展以及刑事調查相關事宜，霍楚不予置評，稱州府不應干涉立法和司法機構運作。

霍楚上台後預計將面臨頗為棘手的處境，包括處理日益嚴重的疫情、推動更多人接種、重振經濟、遏制槍枝暴力等；「雖然這種事求不得也無法預計，但我已完全做好準備，承擔紐約州第57任州長的職責。」

紐約州 葛謨 工作

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