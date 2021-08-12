我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

通膨抵掉加薪 薪資不如疫前 漲幅追不到物價

「半年增1億例」譚德塞：明年初全球病例恐突破3億

新怡東大酒樓重開？ 經理：沒錢裝修

記者顏嘉瑩／紐約報導
怡東商場和新怡東大酒樓，曾是東百老匯商圈的經濟指標。(記者顏嘉瑩╱攝影)
怡東商場和新怡東大酒樓，曾是東百老匯商圈的經濟指標。(記者顏嘉瑩╱攝影)

曾為曼哈頓華埠「怡東商場」支柱的「新怡東大酒樓」，自新冠肺炎疫情開始，於去年3月10日關門至今，一直大門深鎖，開門與否成為東百老匯的經濟指標；11日該酒樓經理表示，酒樓想裝修但苦無資金，希望商場經營權轉回市府後，可獲得政府幫助，再度開業。

新怡東大酒樓去年9月張貼告示周知員工熄燈消息，該酒樓由於經常有社團舉辦活動，也是福州移民舉辦婚慶場所，附近有不少花店、金銀首飾、理髮業、婚紗業，以及派對等業者，受到歇業影響也接連關門，至今仍有不少空店。

新怡東大酒樓戴海南11日受訪時表示，希望酒樓能重回社區，但也希望重新整修後，換一個新面貌，再對外營業，不過資金成為問題。戴海南說，目前酒樓即便可以開門做飲茶、社團聚餐，但將不敷成本，只能繼續關門，酒樓的7、80名員工失業後也都另尋出路。

在聽到怡東商場經營權將被市府收回，戴海南又燃起希望，他說，希望政府能夠提供更多幫助，助小商家從疫情復甦。

怡東商場內的溫莎美容化妝品店業者江女士表示，東百老匯商圈在疫情前已逐漸走下坡，疫情之後沒有酒樓支撐整個商圈發展，且年輕人都搬到外州去，如今該店只能依靠熟客支持生意。

諾大的怡東商場，如今只剩下幾間店在繼續經營，其他空店則已多拉下鐵門，並將店内清空，江女士說，即便房東在疫期減租，但沒有人流就沒有買氣，小商家也只是苟延殘喘而已。

怡東商場多數商家已關門，相當冷清。(記者顏嘉瑩╱攝影)
怡東商場多數商家已關門，相當冷清。(記者顏嘉瑩╱攝影)
怡東商場内多數商家已關門，十分冷清。(記者顏嘉瑩╱攝影)
怡東商場内多數商家已關門，十分冷清。(記者顏嘉瑩╱攝影)

疫情 百老匯 華埠

上一則

市府將收回怡東商場經營權 陳倩雯籲撥款助復甦

下一則

霍楚：性騷擾報告中問題官員 全不留

延伸閱讀

疫後倖存 華埠喜運來大酒家整修中 估月中重開

疫後倖存 華埠喜運來大酒家整修中 估月中重開
紐約華埠大型酒樓「喜運來大酒家」施工 月中對外營業

紐約華埠大型酒樓「喜運來大酒家」施工 月中對外營業
北卡洛麗與杜倫區 全美第2宜居城 房價中位32.9萬

北卡洛麗與杜倫區 全美第2宜居城 房價中位32.9萬
英王室最美成員 上網賣二手蕾絲胸衣 全為了「牠們」

英王室最美成員 上網賣二手蕾絲胸衣 全為了「牠們」
動盪不斷 蘇諾瑪市議會5議員 3辭職1被捕

動盪不斷 蘇諾瑪市議會5議員 3辭職1被捕

熱門新聞

深陷性騷醜聞的紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)，10日宣布辭職，但他仍堅稱「自己什麼也沒做錯」。美聯社

性騷醜聞罩頂 紐約州長葛謨宣布辭職

2021-08-10 12:22
CDC建議「高風險」地區的民眾，無論是否接種，在室內場所都應戴口罩。(美聯社)

Delta占確診病例83% 紐約市再被列為「高危地區」

2021-08-06 11:25
紐約州長葛謨。美聯社

葛謨恐面臨控罪被捕 匿名女助理報案 襲胸涉最嚴重性騷

2021-08-06 22:31
布魯克林一家飼養的羅威納咬死家中19個月的小兒子。圖非肇事犬。(Getty Images)

紐約19個月男童留家中交哥哥照顧 不幸被狗咬死

2021-08-11 14:30
在市府宣布未來將要求民眾在堂食、健身、看電影需出示疫苗證明後，一周內紐約市接種第一劑人數明顯增加。(本報檔案照)

紐約市宣布「出示接種卡」後 打第1針人數飆漲41%

2021-08-05 19:51
紐約市月中開始，餐館酒吧的堂食、健身房、影劇院等室內娛樂場所須要求顧客出示接疫苗種證明。(記者顏嘉瑩╱攝影)

紐約室內場所出示疫苗卡 3種方式任你挑

2021-08-05 09:50

超人氣

更多 >
停飛近13年 新加坡航空8/25起復航台北往返洛杉磯

停飛近13年 新加坡航空8/25起復航台北往返洛杉磯
紐約19個月男童留家中交哥哥照顧 不幸被狗咬死

紐約19個月男童留家中交哥哥照顧 不幸被狗咬死
拍賣師口音太重 情侶花3萬英鎊標到「破房子」

拍賣師口音太重 情侶花3萬英鎊標到「破房子」
33歲趙麗穎穿回校服 逆齡美貌登熱搜

33歲趙麗穎穿回校服 逆齡美貌登熱搜
變種病毒攻陷全美 98%人口住在「高風險」社區

變種病毒攻陷全美 98%人口住在「高風險」社區