新怡東大酒樓重開？ 經理：沒錢裝修

怡東商場和新怡東大酒樓，曾是東百老匯商圈的經濟指標。(記者顏嘉瑩╱攝影)

曾為曼哈頓華埠 「怡東商場」支柱的「新怡東大酒樓」，自新冠肺炎疫情 開始，於去年3月10日關門至今，一直大門深鎖，開門與否成為東百老匯 的經濟指標；11日該酒樓經理表示，酒樓想裝修但苦無資金，希望商場經營權轉回市府後，可獲得政府幫助，再度開業。

新怡東大酒樓去年9月張貼告示周知員工熄燈消息，該酒樓由於經常有社團舉辦活動，也是福州移民舉辦婚慶場所，附近有不少花店、金銀首飾、理髮業、婚紗業，以及派對等業者，受到歇業影響也接連關門，至今仍有不少空店。

新怡東大酒樓戴海南11日受訪時表示，希望酒樓能重回社區，但也希望重新整修後，換一個新面貌，再對外營業，不過資金成為問題。戴海南說，目前酒樓即便可以開門做飲茶、社團聚餐，但將不敷成本，只能繼續關門，酒樓的7、80名員工失業後也都另尋出路。

在聽到怡東商場經營權將被市府收回，戴海南又燃起希望，他說，希望政府能夠提供更多幫助，助小商家從疫情復甦。

怡東商場內的溫莎美容化妝品店業者江女士表示，東百老匯商圈在疫情前已逐漸走下坡，疫情之後沒有酒樓支撐整個商圈發展，且年輕人都搬到外州去，如今該店只能依靠熟客支持生意。

諾大的怡東商場，如今只剩下幾間店在繼續經營，其他空店則已多拉下鐵門，並將店内清空，江女士說，即便房東在疫期減租，但沒有人流就沒有買氣，小商家也只是苟延殘喘而已。