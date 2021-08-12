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市府將收回怡東商場經營權 陳倩雯籲撥款助復甦

記者顏嘉瑩／紐約報導
市議員陳倩雯(左二)呼籲市府在收回商場後應立即採取行動，尋找願意接手的新經營者，並協助整修。(記者顏嘉瑩╱攝影)
市議員陳倩雯(左二)呼籲市府在收回商場後應立即採取行動，尋找願意接手的新經營者，並協助整修。(記者顏嘉瑩╱攝影)

曼哈頓華埠百老匯的「怡東商場」曾是當地的商業中心，不過受到業主欠租和新冠肺炎疫情影響，商場失修導致商家接連關門，如今輝煌不再；11日市議員陳倩雯與多個社區機構在怡東商場召開記者會，表示市府將於9月1日(周三)將商場的經營權收回，希望能夠撥款整修，帶給商場全新面貌。

(影音來源：記者顏嘉瑩)

記者會由陳倩雯、亞洲人平等會、華埠商改區以及多個福建社團共同舉行；陳倩雯表示，自1985年商場業主向市府承租下怡東商場之後，屢次欠租，至今已積欠1300萬元租金，而業主則在2019年宣告破產，即便50年的租約未到期，由於業主未盡維修責任並欠租，在市府提訴後，將於下月1日收回。

陳倩雯說，由於業主多年來的疏忽和管理不善，還有市府處理速度緩慢，讓小商家在疫情間受到的影響加劇，振興怡東商場將可從很多方面幫助社區的小商家復甦，不能再放任這棟建築繼續衰落。

她呼籲，市府在收回商場後應立即採取行動，尋找願意接下商場的新經營者，並協助整修，助華埠社區振興這個商業中心。

亞平會共同行政總監俞思亮(Thomas Yu)表示，怡東商場已被忽略很久，如今商場經營權轉移回市府的過程應該透明且平等，社區未來也應有權力決定該棟建築的規畫及使用方式。

美國福建公所名譽主席鄭時甘則說，他從年輕時每天都在東百老匯工作，很傷心因為疫情看到社區沒落；他說，東百老匯提供很多新移民工作機會，追求美國夢，不能放任這個地方繼續沉寂下去，希望市府能夠協助整修。

華埠商改區執行總監陳作舟表示，怡東商場是東百老匯的地標，也是華埠和下東城的主要商業中心之一，希望市府能與社區充分溝通，協助規畫商場未來使用以及小商家的復甦。

怡東商場在疫情期間有不少小商家關門，如今相當冷清。(記者顏嘉瑩╱攝影)
怡東商場在疫情期間有不少小商家關門，如今相當冷清。(記者顏嘉瑩╱攝影)

華埠 百老匯 疫情

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