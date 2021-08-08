紐約50%逾12歲學生 至少打1劑

全市12歲至17歲學生，近50%完成至少一劑接種，教育局呼籲家長盡快帶子女施打。(美聯社)

下周一(9日)將是紐約市 公校學生最後一天進行第一劑、以保證可以在開學前完成兩劑疫苗 接種的日子，根據市教育局 數據，日前全市有近50%的12歲至17歲青少年已接種至少一劑。

紐約市府正全力保證12歲以上青少年在開學前完成接種，除了在「夏季崛起」(Summer Rising)計畫的25個地點為學生提供接種外，教育局還確保為不方便前往接種點的家庭，提供上門疫苗施打服務，此外還會在開學前繼續在學校用品店和體育用品店設置臨時接種點。

教育局總監波特(Meisha Porter)本周還宣布，公校家長會成員每介紹一人至市府施打點接種疫苗，可獲得100元獎勵。

波特7日在全國行動網路(National Action Network)活動上，再呼籲家長帶12歲以上子女施打疫苗，她明白這對很多人來說是敏感對話，但絕大多數家長都會讓自己的新生嬰兒打疫苗，如今也需要確保更多適齡青少年接種，才能保證校園安全重啟，讓所有人回歸正軌。

不過，州長葛謨(Andrew Cuomo)和市長白思豪(Bill de Blasio)都表示，不會強制青少年接種。紐約州衛生廳本周宣布，由於疫情緊急狀態已解除，新學期將不會出台學校防疫指南，校園防疫規定將由各地方政府或學區自行決定。

紐約市公校將在9月13日開學，全員返校上課，若家長希望子女在開學時能夠完成兩劑疫苗接種、安心返校，9日將是學生進行第一劑接種的最後日期，此外市府要求公校內全員戴口罩，所有市府雇員，包括市教育局教職員，開學前至少要接種一劑疫苗，否則需每周做新冠檢測。