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牛毓琳等提案 紐約州暫停驅逐令延至10/31

記者張晨／紐約報導
州府房租紓困金發放速度過慢，議會將展開調查。圖為租屋者街頭示威。(美聯社)
州府房租紓困金發放速度過慢，議會將展開調查。圖為租屋者街頭示威。(美聯社)

疫情期間紐約州禁止住宅和商業逼遷的命令將於本月31日到期，預計有20萬個家庭受疫情影響，但未能獲得急需的租金援助，為了繼續給出現財務困難的租戶提供喘息，兩名紐約州議員提案，將暫停驅逐令延長至10月31日；但也有房東批評指法案罔顧他們的利益，將招致更多欠租霸租現象。

提案的民主黨州參議員比亞吉(Alessandra Biaggi)和眾議員牛毓琳呼籲議員們返回州府開會，討論延長禁止逼遷令；「我們不能讓數十萬紐約人因為政府的不作為，而面流離失所的風險。」

州府房租紓困金發放速度過慢，議會將展開調查。圖為租屋者街頭示威。(美聯社)
州府房租紓困金發放速度過慢，議會將展開調查。圖為租屋者街頭示威。(美聯社)

紐約州今年新設一項24億元的基金，為收入低於地區中位數80%、拖欠房租的家庭提供12個月的逾期租金和水電費援助，月收入的30%以上用於付房租的民眾，還可以再獲得最多三個月的額外租金援助。

但是由於申請網站不時故障和熱線工作人員培訓不足，截至7月29日，州府才核准270萬元援助，讓議員大為不滿，州議會預定在10日就計畫執行不力，召開公聽。

此外，州長葛謨(Andrew Cuomo)和一家總部位於維吉尼亞州Guidehouse公司簽訂了1.15億元的合同，負責這項租金援助計畫，議員們也將對此進行調查。

牛毓琳等紐約州議員提案，呼籲禁止逼遷延至10月底。(記者張晨／攝影)
牛毓琳等紐約州議員提案，呼籲禁止逼遷延至10月底。(記者張晨／攝影)

以小房東組成的維權團體——社區住房改善計畫(Community Housing Improvement Program)執行總監馬丁(Jay Martin)表示，如今有20%的房東正身處困境，其中許多房東在疫情期間已經好幾個月沒收到租金，可能不得不售屋以維持生活。他指出，葛謨必須提供援助，而不是讓租戶和房東背負更多債務。

聯邦日前宣布，將禁止逼遷令延長60天至10月3日，部分房東和房地產公司已向聯邦法院提起訴訟。

紐約州 房東 租金

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