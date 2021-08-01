班森賀身分盜竊頻傳 上月8華人受害

民眾應使用帶鎖的郵箱，可防範竊賊偷取信件。(記者顏潔恩╱攝影)

布碌崙(布魯克林)班森賀7月連爆多宗身分盜竊案，至少八名華人受害，其中一名女子被騙逾10萬元。懷疑有犯罪分子專在社區偷信件，轄管當地的市警62分局呼籲居民提高警覺。

根據警方紀錄，26歲的華男 20日報案稱，有人在家得寶(Home Depot)以他的名義申請信用卡 ，並消費3939元，帳單寄到受害者家中時他才發現不對勁，已撤銷這張卡。

一名39歲的華女 近日也報案，接到一通自稱是銀行員工電話，對方表示她在杭州有個欠錢的銀行帳戶，接著把電話轉給另個假冒是杭州警察的人；對方取得受害者的護照信息後，表示開帳戶的人偷取一筆錢，要華女轉發一筆錢給他們配合調查，她最終電匯了10萬6000元給位於香港的銀行帳戶。

41歲的華婦日前通過UPS寄送一張新的信用卡，經調查發現，UPS員工在無人收件的情況下將信件放在收件人家門口，結果被人偷走；竊賊開卡後，在3大道一間電腦店刷了總值1121元的商品。

第三起案件，71歲的華嫗向警方表示，有人通過一張支票兌走她銀行的2萬6489元，目前已通知銀行，但始終沒有逮捕到嫌犯；另外，一名51歲的華婦在本月16日收到一封信件，表示她在AT&T和T-Mobile申請的帳戶已獲通過，華婦及時發現並停止帳戶，沒有損失。

33歲的華男報案稱，接到討債公司的電話表示他欠錢未還，華男於是向銀行取得紀錄，才發現有人利用他的中國護照、手機號碼在銀行申請一個新帳戶，導致他欠下7364元。

第六起案件，25歲的華女向銀行申請一張信用卡，但遲遲沒有收到；後來銀行帳單顯示，在6月9日兩筆消費由她的新卡所刷，分別在班森賀的百思買(Best Buy)、以及Apple網站共消費2155元。

7月24日33歲華男檢查電郵時，發現銀行信息可能已被洩漏；他檢查銀行的信用卡紀錄時，發現有人用他的卡在Apple官網上買了一部手機，並於世界貿易中心的蘋果門市領取。

居民頻成為身分盜竊的受害者，很有可能是犯罪集團專門在社區偷信件，尋找犯案機會；呼籲民眾要妥善保管重要信件，應使用帶鎖的郵箱，可有效避免竊賊偷取信件。