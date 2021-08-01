我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東奧／美高球選手謝奧菲勒奪金 一圓父子夢

東奧／拜爾絲再度退賽 放棄自由體操單項比賽

班森賀身分盜竊頻傳 上月8華人受害

記者顏潔恩／紐約報導
民眾應使用帶鎖的郵箱，可防範竊賊偷取信件。(記者顏潔恩╱攝影)
民眾應使用帶鎖的郵箱，可防範竊賊偷取信件。(記者顏潔恩╱攝影)

布碌崙(布魯克林)班森賀7月連爆多宗身分盜竊案，至少八名華人受害，其中一名女子被騙逾10萬元。懷疑有犯罪分子專在社區偷信件，轄管當地的市警62分局呼籲居民提高警覺。

根據警方紀錄，26歲的華男20日報案稱，有人在家得寶(Home Depot)以他的名義申請信用卡，並消費3939元，帳單寄到受害者家中時他才發現不對勁，已撤銷這張卡。

一名39歲的華女近日也報案，接到一通自稱是銀行員工電話，對方表示她在杭州有個欠錢的銀行帳戶，接著把電話轉給另個假冒是杭州警察的人；對方取得受害者的護照信息後，表示開帳戶的人偷取一筆錢，要華女轉發一筆錢給他們配合調查，她最終電匯了10萬6000元給位於香港的銀行帳戶。

41歲的華婦日前通過UPS寄送一張新的信用卡，經調查發現，UPS員工在無人收件的情況下將信件放在收件人家門口，結果被人偷走；竊賊開卡後，在3大道一間電腦店刷了總值1121元的商品。

第三起案件，71歲的華嫗向警方表示，有人通過一張支票兌走她銀行的2萬6489元，目前已通知銀行，但始終沒有逮捕到嫌犯；另外，一名51歲的華婦在本月16日收到一封信件，表示她在AT&T和T-Mobile申請的帳戶已獲通過，華婦及時發現並停止帳戶，沒有損失。

33歲的華男報案稱，接到討債公司的電話表示他欠錢未還，華男於是向銀行取得紀錄，才發現有人利用他的中國護照、手機號碼在銀行申請一個新帳戶，導致他欠下7364元。

第六起案件，25歲的華女向銀行申請一張信用卡，但遲遲沒有收到；後來銀行帳單顯示，在6月9日兩筆消費由她的新卡所刷，分別在班森賀的百思買(Best Buy)、以及Apple網站共消費2155元。

7月24日33歲華男檢查電郵時，發現銀行信息可能已被洩漏；他檢查銀行的信用卡紀錄時，發現有人用他的卡在Apple官網上買了一部手機，並於世界貿易中心的蘋果門市領取。

居民頻成為身分盜竊的受害者，很有可能是犯罪集團專門在社區偷信件，尋找犯案機會；呼籲民眾要妥善保管重要信件，應使用帶鎖的郵箱，可有效避免竊賊偷取信件。

信用卡 華男 華女

上一則

海港城爆頭案下周開庭 被告或認罪換減刑

下一則

非法改建6家庭 法拉盛華人屋主罰5萬

延伸閱讀

8大道華裔外賣郎 電單車連遭竊

8大道華裔外賣郎 電單車連遭竊
地檢長博徹思 華埠媒體圓桌會

地檢長博徹思 華埠媒體圓桌會
華人義警談防盜 本田車竊賊最愛 3配件價高

華人義警談防盜 本田車竊賊最愛 3配件價高
華女地鐵站遭仇恨攻擊 隔7個月報案 警：可行

華女地鐵站遭仇恨攻擊 隔7個月報案 警：可行
打擊零售店盜竊 加州州長簽法案

打擊零售店盜竊 加州州長簽法案

熱門新聞

特娜(右)結婚後當應召女郎，金韓朝提出離婚。(取自臉書)

選美皇后妻竟是應召女 韓裔醫生怒離婚

2021-07-28 11:29
華埠街頭揚辱華言論，華埠熟面孔「鳥人」當街遭華裔民眾一拳毆倒在地。(視頻截圖)

紐約華埠非裔男辱華言論 遭華裔民眾一拳毆倒在地

2021-07-26 16:51
紐約曼哈頓標誌性建築Vessel頻傳自殺案一度關閉，重開兩個月後，29日再發生一起跳樓自殺案，一名14歲少年從Vessel頂層一躍而下，當場死亡。(記者張晨/攝影)

曼哈頓景點Vessel重開 14歲少年跳樓亡 4家人同遊

2021-07-29 21:51
長島市Queens County Inn & Suites居紐約市臭蟲投訴榜首。(谷歌地圖)

紐約十大「臭蟲」酒店出爐 旅客增多恐惡化

2021-07-25 10:40
華裔女曼哈頓上西城遭人辱罵種族歧視言語，嫌犯向其扯頭髮、吐口水。(記者張晨/攝影)

「講英語 你在美國 就得說英語」華女曼哈頓遭人扯髮吐口水

2021-07-26 18:11
圖：pixabay

紐約市30日起打首劑疫苗送100元 享受音樂會等活動

2021-07-28 12:35

超人氣

更多 >
1張圖／東奧獎牌榜 中國22金居首 美國19金 台北2金

1張圖／東奧獎牌榜 中國22金居首 美國19金 台北2金

吳亦凡遭刑事拘留 警方證實「涉嫌強姦罪」

吳亦凡遭刑事拘留 警方證實「涉嫌強姦罪」
吳亦凡涉性侵遭警方拘留 網酸：監獄很大，你忍一下

吳亦凡涉性侵遭警方拘留 網酸：監獄很大，你忍一下
東奧／羽球擊敗中國高塔 中華隊麟洋配奪金

東奧／羽球擊敗中國高塔 中華隊麟洋配奪金
養豬新法將生效 加州人想吃培根 難了

養豬新法將生效 加州人想吃培根 難了