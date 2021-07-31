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Delta變種突破中國防線 蔓延8省22地 逾200人確診

堂食查接種證明？中餐館憂影響生意…恐涉隱私 顧客難配合

記者牟蘭顏潔恩／紐約報導
中餐業者表示，支持政府的防疫措施，但若強制要求堂食顧客出示接種證，恐損害顧客隱私，影響生意。(記者牟蘭／攝影)
中餐業者表示，支持政府的防疫措施，但若強制要求堂食顧客出示接種證，恐損害顧客隱私，影響生意。(記者牟蘭／攝影)

Delta變種病毒肆虐，市長白思豪(Bill de Blasio)日前呼籲餐飲業者，建議要求員工全面接種疫苗，並只允許接種顧客堂食；對此，多家中餐業者30日表示，他們支持政府的防疫措施，但若強制要求堂食顧客出示接種證明，恐有礙顧客隱私，為剛復甦的生意帶來負面影響。

法拉盛羅斯福大道的香天下火鍋店重開堂食後，打出會員卡並下調價格等吸引顧客；該店的經理王Jennifer表示，目前的生意較疫期翻倍回流。

王Jennifer說，店中加寬餐桌間的距離，並擺放乾洗手液供顧客使用，要求每名員工接種疫苗；不過，放寬堂食規定後，許多客人已不願留電話，她稱若日後要求顧客出示疫苗接種證，食客恐更不願配合。

君豪大酒樓的經理黃嘉傑表示已不再要求顧客留電話，目前陸續承辦社團的晚宴與婚宴等，生意逐漸恢復。

黃嘉傑說，若店家強制要求堂食顧客出示接種證，涉及顧客隱私，恐給餐飲業的復甦「再添一道坎」，政府應採取其他方式，鼓勵民眾接種疫苗，幫助餐飲業與其他受到重創的行業共度難關。

家住新州的張Amy當天到法拉盛一家網紅餐廳吃飯，她說，疫情趨緩後，才與朋友相約外出用餐；她已接種兩劑疫苗，但身邊仍有親友尚未施打，她支持店家要求堂食顧客出示接種證，讓食客更放心。

布碌崙(布魯克林)金皇廷酒樓業者陳善莊表示，只要能保障社區健康，大多華人業者也會支持政府措施；但他指出，餐館是否會嚴格執行，就要另當別論，市府應有清楚的指導，例如給予業者檢查疫苗接種卡與個人身分證件資料相符的權力。

他表示，對業者不便處是，可能加重人手負擔，比現在只是量體溫、登記信息來得麻煩。但至少在華社，餐館的防疫措施做得越好，顧客會更安心，因此對於出示疫苗證明，相信顧客配合度會很高。

紐約州力推的「精益求精通行碼」(Excelsior Pass)，已在各大型活動、大學、婚禮和商店全面使用；完全接種疫苗者可在接種最後一劑15天後，登錄https://covid19vaccine.health.ny.gov/excelsior-pass下載通行碼軟體，或登錄網站https://epass.ny.gov打印通行碼，通行碼目前的有效期為365天。

中餐業者表示，支持政府的防疫措施，但若強制要求堂食顧客出示接種證，恐損害顧客隱私...
中餐業者表示，支持政府的防疫措施，但若強制要求堂食顧客出示接種證，恐損害顧客隱私，影響生意。(記者牟蘭／攝影)

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