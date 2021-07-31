全市餐飲業 可能很快將強制接種

強制員工或堂食顧客接種疫苗，餐飲業者指是極大挑戰。(美聯社)

市府要求所有市政員工必須在9月13日公校開學之前完成新冠疫苗 接種，否則須接受每周新冠檢測。30日，紐約市 長白思豪 (Bill de Blasio)再表示，衛生官員可能很快會要求全市餐廳、酒吧業者強制疫苗接種。

白思豪當日接受CNN採訪時表示，變種病毒Delta確診病例在過去兩周翻了一倍，「基於目前了解，所有可能阻止疫情升溫的選擇都在考慮之列。」包括正在復甦的餐飲行業。

在過去一周，市府更新強制接種要求，所有市政員工都必須在公校開學之前完成接種，否則須接受每周新冠檢測，預計這一新規將影響超過31萬市府員工，包括教師、警察、消防員等。

白思豪表示，他一直督促私人雇主，要求雇員在返回辦公室前接種疫苗。他也指出，市衛生局有權強制執行這一命令，「尤其在這樣的緊急情況下，他們應擁有權力，任何公共衛生問題都可以解決，我們需要授權並向居民證明，接種疫苗是唯一的出路。」

強制員工或堂食顧客接種疫苗，餐飲業者指是極大挑戰。(美聯社)

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)的發言人表示，自從州府取消緊急狀態以來，防疫規定現在由各地方自行決定。

「我不知道相關的法律問題，但我認為強制接種是正確的決策。」市議會健康委員會主席、市議員列文(Mark Levine)說。

但紐約市服務業聯盟(NYC Hospitality Alliance)行政總監雷吉(Andrew Rigie)則表示，這項規定不應該針對服務業。「市府應做表率，要求民眾進入在政府大樓前接種疫苗。這樣，餐館業者就不需要為難地拒絕未接種食客進入餐廳。」

他指出，該行業過去一年多遭到重創，需盡一切努力避免又一輪的疫情封鎖，但也需要認識到強制接種將給許多餐館帶來前所未有的挑戰。

餐館業大亨梅爾(Danny Meyer)日前表示，旗下位於紐約及大華府的多家餐廳，將要求員工接種疫苗，並於9月起不再允許未接種者堂食。