紐約客談／遊民遷回收容所 社區憂添亂

遊民直接倒在地鐵站入口旁睡覺。(記者/攝影)

因法律戰拖延的酒店遊民轉移計畫，近日重新恢復，市府陸續安排遊民返回收容所。若留心觀察，不難發現近來街道上頻繁看見遊民的身影。

紐約市 新冠疫情爆發之時，為防收容所爆發大型感染病例，不少遊民被接到酒店暫住，現在市府準備將8000名遊民，送回社區收容所。但之前維權團體提訴，指庇護所群聚不利防疫，且違反遊民的健康自主權，計畫被法官下令暫停。

雖不該一竿子打翻整艘船，但許多人對遊民的印象，是衣衫襤褸跟人乞討、睡在地鐵車廂裡霸占整個座位；再者患有精神疾病的遊民，攻擊無辜的人。就連遊民也說，不會想一直待在收容所，擔心會被有精神疾病的遊民攻擊。

「沒人自願成為遊民」，很多政客都希望民眾能站在遊民的立場設想，但大眾其實都了解，被生活所迫淪為無家可歸不是罪，只是遊民的出格行為讓人擔憂；布碌崙 (布魯克林)華社地鐵站 經常可見遊民的身影，有人逃票闖入地鐵站內翻找垃圾桶內的食物、有人直接躺睡在地上，雖是不傷人、但影響市容，乘客看了也害怕。若更多遊民返回收容所，這樣的情況會更普遍。

國會眾議員孟昭文近期提出的預算法案，要求提供更多可負擔房屋以及遊民服務，若能減少遊民遊蕩在外，是不錯的開始。

紐約客談，每周二至周六見報。