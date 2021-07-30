促停止將遊民轉回庇護所 示威群眾市政廳前占路遭捕

數十名維權人士29日占領市政廳前的街道示威，要求市府停止將遊民從酒店轉移回庇護所。(記者金春香／攝影)

數十名遊民權益維權人士29日在市政廳前的街道上席地而坐示威，要求市府停止將8000多名遊民從酒店轉移回庇護 所，指出庇護所內人群新冠疫苗接種率不到20%，若大量送回，定會造成病毒傳播，是不人道行為；由於示威時間較長，且占領街道導致車輛無法通行，警方最終拘捕多名示威者。

去年由於新冠疫情 ，市府擔心庇護所成為病毒傳播溫床，遂將8000多名遊民送至全市60多家酒店居住，今年6月疫情趨緩，遊民服務局(DHS)計畫將8000名遊民從酒店移回遊民庇護所，但因該計畫缺乏防疫措施，被紐約 法律援助處(Legal Aid Society)的一紙訴狀暫時叫停，之後市府又繼續進行撤離工作。

近日遊民維權組織在市長官邸和市議會附近多次進行抗議示威，指市長白思豪(Bill de Blasio)未能給遊民有效且安全的保護，而是任意將他們在酒店和庇護所間轉移。

29日維權人士再次集會，要求市府停止將遊民從酒店送回庇護所，並要求市議會通過法案，給予遊民更多的住房補貼，保證他們獲得可負擔住屋，並現場高呼「住房也是人權」。

維權人士直接就地而坐，希望獲得市長的注意，警方提醒若不撤離可能被捕，最終約有十人被捕。