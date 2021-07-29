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鼓勵接種疫苗 白思豪：打第一劑送100元

記者和釗宇／紐約報導
白思豪宣布，從周五開始，所有在市府下屬接種點打第一劑新冠疫苗者，將獲得100元獎勵。(美聯社)
白思豪宣布，從周五開始，所有在市府下屬接種點打第一劑新冠疫苗者，將獲得100元獎勵。(美聯社)

紐約市新冠疫情持續升溫，為鼓勵接種，市長白思豪(Bill de Blasio)28日宣布，所有在市府下屬接種點打第一劑新冠疫苗的民眾，都可獲得100元獎勵。

白思豪說，新規將於30日(周五)起執行；此前市府也宣布下月將在全市五區舉辦五場大型音樂會，但僅允許接種者觀看，白思豪說，「現在打疫苗，不僅能拿到100元，還能享受室內的各種活動，包括即將到來的音樂會；我們會感謝接種者，100元就是為感謝他們做了正確的事情；仍有很多市民沒打疫苗，我相信100元將會給未接種者產生重大影響，畢竟疫後世界上很多事情取決於你是否接種。」

市民在通過市府網站vax4nyc.nyc.gov預約接種後，市府將通過電郵或郵寄給每位預約者發放預付卡；第一針接種完成後，市民可返回網站vax4nyc.nyc.gov/incentives登記領取獎勵，100元將被存入卡中。

此前市府已經逐漸放棄激勵接種的計畫，開始對市府員工採用強制接種；數據顯示，目前全市有54.4%居民完全接種，59.2%至少接種一劑。

自從疫苗供應充足之後，市府持續推出激勵措施，吸引民眾接種；除了現金獎勵，還提供美國足球聯盟(MLS)紐約隊(New York City FC)對布碌崙颶風隊(Brooklyn Cyclones)的免費門票、公共劇院的一年會員、兩周的Citi Bike會員、康尼島遊樂場的免費遊玩項目以及Shake Shack優惠。

當被問到如此巨額的接種獎勵是否對已經接種的民眾不公平時，白思豪表示，對那些拒絕接種的人抱有負面看法同樣是不公平的，他認為是太多的疫苗相關陰謀論讓一些人對疫苗抱有疑慮，現在有太多的不實信息，這一點很清楚，仍有很多困難需要克服。

白思豪宣布，從周五開始，所有在市府下屬接種點打第一針新冠疫苗的民眾，都將獲得10...
白思豪宣布，從周五開始，所有在市府下屬接種點打第一針新冠疫苗的民眾，都將獲得100元獎勵。(市長辦公室提供)

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