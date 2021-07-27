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非裔男當街辱華 華男上前痛毆

記者張晨／紐約報導
一名非洲裔男子在華埠當街辱罵華人，被路過華裔男子狂毆。(視頻截圖)
一名非洲裔男子在華埠當街辱罵華人，被路過華裔男子狂毆。(視頻截圖)

一非洲裔男子25日下午在曼哈頓華埠街頭大喊歧視華裔言論，遭一名路過華裔男子痛毆；據悉，此非洲裔男子已在華埠遊蕩近15年，因為常常發出鳥類怪叫而被社區稱作「鳥人」，而其大放仇恨言論也非首次，轄區市警五分局表示，沒有接到有關於其反亞裔辱罵的報警，但接到有華裔男子當街打人的報警，正在對此案進行調查，也呼籲民眾遇到此類事件不要徑直上前動手打人。

根據一段在社交媒體上被火熱傳播的視頻，案發當日下午2時左右，在位於包厘街(Bowery)交宰也街(Doyers St.)處，一名非洲裔男子手扶單車當街叫罵「傻X中國人，都得給我滾回中國去」等一系列侮辱性言論。

就在其正叫罵時，忽然路過人群中跳出一名戴口罩的華裔男子，一記重拳直接打在該非洲裔男頭部，將他打倒在地；在他倒地後，該華男繼續上前毆打多次。

此視頻一出，許多華裔民眾連呼「大快人心」，還有不少人歡呼亞裔終於憤而反擊，不再沈默。

這名在華埠當街挑釁的非洲裔男子，社區並不陌生，疑似有精神問題，經常發出奇怪的鳥叫而有「鳥人」外號；他在華埠附近遊蕩的時間已有15年，經常在華埠的主幹道、哥倫布公園(Columbus Park)附近叫罵反華裔的言論，但從沒有在肢體上攻擊過人。

五分局表示，當日案發後無人對其發表的仇恨言論報警，反而接到了不少華裔當街毆打「鳥人」的報警，雖打人是因言論而起，但在案件處理上卻不能一概而論；警方也表示，民眾的憤怒情緒可以理解，但對他人進行肢體攻擊就要另當別論了。五分局也表示，仍在對此案進行進一步調查，目前沒有人被捕。

一名非洲裔男子在華埠當街辱罵華人，被路過華裔男子狂毆。(視頻截圖)
一名非洲裔男子在華埠當街辱罵華人，被路過華裔男子狂毆。(視頻截圖)

華裔 華埠 亞裔

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