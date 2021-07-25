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葛謨少報養老院新冠病歿數 司法部撤銷調查 共和黨抨擊

記者金春香╱紐約報導
司法部撤銷對紐約州養老院死亡數據調查。(州長辦公室提供)
司法部撤銷對紐約州養老院死亡數據調查。(州長辦公室提供)

司法部23日向多名國會參議員發函，表示決定不再對紐約州葛謨(Andrew Cuomo)政府，去年少報養老院新冠病歿人數的相關指控進行調查。此案調查衝擊葛謨的政治生命。

新冠疫情爆發後，紐約州養老院出現高感染死亡率，司法部去年8月根據「制度化人士民權法案」(Civil Rights of Institutional Persons Act，CRIPA)，要求紐約、新州、賓州和密西根州，四個養老院疫情大爆發的州提供詳細數據，了解是否須對養老院高死亡率擔責。

外界質疑紐約州府3月25日頒布的要求養老院接受從醫院康復出院新冠患者的行政令，可能加劇養老院的疫情和病歿問題；紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)也在經過數月調查後，於今年1月發布報告，顯示州衛生廳公開的數據，低估了50%的養老院實際死於新冠人數。

司法部助理副部長蓋塔(Joe Gaeta)23日在信中指出，已經審查這四州提供的資料，以及司法部獲得的其他信息，決定不對紐約的任何養老院機構展開CRIPA調查；據悉司法部本周也向賓州和密西根州發出相同內容的信函。

眾院共和黨黨鞭史卡利斯(Steve Scalise)對此批評，稱司法部拒絕調查的行為，是無視養老院受害者及家屬應得的公義，「更嚴重的是，葛謨政府試圖掩蓋由於其命令而導致的真實死亡數字，失去親人的家庭需要獲得答案，需要有人承擔責任。」

叔叔在養老院因感染新冠去世的紐約州眾議員金兌錫表示，目前有太多針對葛謨及州府的調查，現在說拜登政府讓葛謨脫罪還為時過早。

紐約州有超過1萬5800人因感染新冠在養老院去世，該數字比州府最初公布的數字高出許多，原因是起初州府未將在醫院內死亡的養老院病患算入其中；葛謨幕僚長德羅莎(Melissa DeRosa)此前被爆出私下向民主黨議員道歉，稱因擔心川普指派的聯邦檢察官對州府進行調查，而沒有公開真實數字。

州長辦公室發言人暫無評論。

雖然躲過聯邦調查，葛謨目前仍面臨詹樂霞辦公室對其進行的性騷擾指控，及涉嫌利用州府資源出版回憶錄，獲得500多萬元版權收入。

紐約州 養老院 葛謨

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