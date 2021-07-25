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布碌崙7、8大道改單行 市府喊停

記者顏潔恩／紐約報導
市府提案7、8大道改單行道，引起社區不滿。(記者顏潔恩╱攝影)
市府提案7、8大道改單行道，引起社區不滿。(記者顏潔恩╱攝影)

州眾議員白彼得(Peter Abbate)日前與布碌崙第七、第十以及第12社區委員會部分成員，針對市交通局在布碌崙(布魯克林)7、8大道改單行道計畫上，未符合程序行事提出訴訟；作為回應，當局已同意延後施工，至少在10月9日以前不會有動作，給社區委員會更多時間審視該計畫。

8大道華人民眾多次示威，要求當局按照法規辦事。(本報檔案照)
8大道華人民眾多次示威，要求當局按照法規辦事。(本報檔案照)

當局原定夏季起施工，現在必須等到至少10月9日以後視情況而定，對反對者而言無疑是取得初步勝利；白彼得表示，他也已經在州議會提案，若當局一意孤行，屆時因改道計畫引起的傷亡事故，就要算在市府頭上。

根據當局計畫，日落公園7、8大道39街至66街之間的街區，將由雙向車道改為單行道，改建後只剩一條車道，並加建一條六呎寬的單車專用道；在8大道51街至60街之間，將在原本11呎寬的車道上拓寬人行道，該計畫也將取走183個停車位，公車站之間的距離加長。

身為第十社委會委員的白彼得，與其他社委會八名委員，向法院提訟；要求交通局履行原本的申請流程，向涉及的社委會提交提案，召開公證會，並阻止立即施工。

市交通局提出針對7、8大道的幾項變動，將造成當地損失183個停車位。(市府提供)
市交通局提出針對7、8大道的幾項變動，將造成當地損失183個停車位。(市府提供)

市府一開始以自創社區諮詢委員會(Community Advisory Board)，企圖避過法規，被批不合法也無法代表大多居民意見；消息指出，雙方目前不再爭執該委員會的合法性，直接同意以當局於7月正式向三個委員會提交的電郵作為期限，90天內不可動工。

8大道商家陳昱良表示，施工後就難以挽回，現在暫時阻斷對社區是好事，該計畫本就該有更多時間商討；他也強調，8大道民眾並非抵制整改，全因市府提案不合理。例如官員指本地三分之二居民不開車，但商區停車位不足，倒楣的仍是本地商家。

市府提案7、8大道改單行道，引起社區不滿。(記者顏潔恩╱攝影)
市府提案7、8大道改單行道，引起社區不滿。(記者顏潔恩╱攝影)
市府提案7、8大道改單行道，引起社區不滿。(記者顏潔恩╱攝影)
市府提案7、8大道改單行道，引起社區不滿。(記者顏潔恩╱攝影)

8大道 布碌崙 日落公園

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