班森賀身分盜竊、詐騙手法多 華人再中招

儘管警方經常告誡提防電話詐騙，但在布碌崙華社仍有很多人中招。(本報檔案照)

儘管警方經常告誡提防身分盜竊、電話詐騙 ，但在布碌崙(布魯克林)班森賀華社，類似案件仍層出不窮，有華人中招欠下上千元卡債；轄管當地的市警62分局呼籲民眾提高警覺。

根據警方紀錄，一名65歲的華裔婦女本月接到銀行信用卡 月結單，發現從6月17日至7月1日出現多筆她不記得的刷卡交易，欠下7375元卡債；她報案稱，最後一次使用這張信用卡是在4月，期間也不曾丟失，不確定個資如何洩露出去。

此外，一名居住在當地的30歲的婦女，也因接到詐騙電話被騙1000元，當時一名陌生男子表示手持一把槍正對準受害者的妹妹，若要放人就要收到這筆款項；慌亂之下婦女用Apple Cash付款給一個未知的手機 號碼，之後通話就被掛斷。受害者立即打電話給妹妹，才知道根本沒有遭到綁架。

另一起案件則是一名優步(Uber)司機，10日晚於Bath大道交Bay20街接到三名男性顧客，其中一人上車後表示要用司機的手機輸入地址；司機不疑有他，便把手機交給對方，不料男子卻直接把司機優步帳戶上的款額發給自己的帳戶。司機後來發現帳戶的錢被轉走，到警局報案，雖然已將對方的資料交給警方，至今還是沒有消息。

警方也呼籲，民眾應留意郵箱上鎖，避免遭竊，接到可疑電話時要求證對方的信息，不要直接匯錢。