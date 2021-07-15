模式犯案 2賊華埠、東村連偷10餐館 得手破1萬元

市警通緝兩名連竊十家餐館的模式竊匪。(警方提供)

市警日前發出通緝令，呼籲民眾協助以逮捕兩名入竊慣犯；警方指出，兩人搭夥在曼哈頓華埠 及東村模式作案，三個月以來入竊包括中餐館 在內至少十家餐廳，得手現金超過1萬元。

根據轄管曼哈頓華埠和東村的市警五分局與九分局，兩賊是年齡約在40歲到60歲之間的淺膚色男子，身高約6呎，體重約190磅；兩人合夥從3月起專挑東村與華埠的餐館入竊，手段模式化。

警方指出，目前接到報案的十起案件中，都是撬開或打破餐館正門，其中一人進入，偷走現金或電子產品，另一人在店外把風。

首起發生在3月7日深夜11時57分，受害店家為位於曼哈頓地威臣街(Division St)81號的宏安(Fong On)商店；兩賊直接抱走收銀機，內有約600元現金。

兩賊3月又在東村兩度作案，其中於8日入竊餐館「Tio Pio」，9日入竊「Ramen Setgagya」，盜走現金和電子設備總值4350元。

兩人5月31日入竊「湘巴佬」(Hunan Bistro)中餐館，盜走現金和電子設備總值達2700元；6月13日入竊「La Mia Pizza」，從店內收銀機中竊走750元現金；14日從「Greenwich Market Place」內抱走一台收銀機，內有700元現金；18日則從「GIA」盜走價值750元的iPad和工具，同一日再從「Pinky's」竊走店內現金和電子產品，總值4300元；最後一起發生在19日，竊走「Village Cafe and Grill」店內收銀機的500元現金。

警方表示，十起案件中絕大部分發生在半夜至凌晨店家打烊之際，通過店內外監控已獲取嫌犯影像，呼籲民眾若看到形跡可疑者或與照片中體貌特徵相似者，立即撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站：www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源保密。