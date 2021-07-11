紐約市府遊民計畫 華社批作秀

疫情爆發後，法拉盛的遊民問題日益嚴重，許多街口都能看見無家可歸人士搭建的紙箱。（記者牟蘭／攝影）

疫情 趨緩，市遊民服務局(DHS)計畫將8000名遊民從酒店移回遊民庇護 所，因該計畫恐缺乏防疫措施，日前被紐約 法律援助處(Legal Aid Society)的一紙訴狀暫時叫停；對此，華社批評市府的遊民計畫作秀，去年一年花費納稅人大量稅金，但「治標不治本」，讓問題日益嚴重。

根據紐約郵報(NY Post)的報導，紐約法律援助處9日向聯邦法院提交訴訟，指市遊民服務局的遊民庇護所缺少防疫，且並未向遊民提供心理與其他健康服務等；這項計畫暫時叫停，直到本月13日(周二)首次公聽會後，當局才能做出下一步計畫。

市遊民服務局發言人麥金恩(Isaac McGinn)表示，收到訴訟後，當局暫緩了三家酒店移送遊民至庇護所的計畫，但他指，當局將每一名紐約客的健康、安全與福利作為首要關心的問題。

紐約法律援助處律師戈德芬(Joshua Goldfein)反駁市府說詞，並指過早將這些遊民送回傳統庇護所，期間並沒有為他們進行病毒或其他健康問題的篩檢，「結果是，每天都有虛弱的遊民被放置在充滿危險(risk)收容所」。

對此，參選第25選區的市議員參選人陳熠表示，艾姆赫特市中心多年來飽受遊民的滋擾，尤其是疫情爆發後，遊民人數激增，商家常被這些無家可歸者索要錢財，「不穿衣服跑到商店搗亂，在小商家的洗手間洗澡，在商店外大小便，有時候根本沒辦法做生意」。

陳熠指，市府去年花費大量的納稅人稅金，實施這項將遊民遷移到酒店的計畫，但街頭的無家可歸者反而越來越多，更頻頻爆發遊民無故毆打路人的問題；他說，各種現象直接反映市府的遊民計畫失敗，市府作秀，浪費納稅人的稅金。

長期抵制社區遊民庇護所的黃友興表示，酒店直接供遊民使用根本無法解決問題，以他家附近的艾姆赫斯特泛美(Pan Am)遊民收容所為例，每間房一天的價格150元左右，一個月至少要付4000多元，估計市府每年要支出20多億元。

黃友興指，遊民常有酗酒、濫用毒品等問題，但這些酒店沒有提供相關的治療，這些遊民無法重返社會，問題日益嚴重。