上州樂高7樂園全面開放 東北部40年來首個全新主題樂園

樂高主題樂園有超過1萬5000個樂高模型和50多項娛樂設施。(園方提供)

經過多年修建，今年5月起陸續開放部分園區的樂高主題樂園 (LEGOLAND)9日正式全面開放，這是東北部地區40多年來首個全新完工的大型樂園，有七個主題區域，並全年提供包括科學、工程、藝術、數學在內的多種適合青少年參與的互動教育項目。

州長葛謨(Andrew Cuomo)9日至橙郡(Orange County)，宣布樂高主題樂園的正式開放，占地500英畝，位於哈德遜谷(Hudson Valley)，從曼哈頓中城駕車前往約一個多小時。

樂園原計畫於去年國慶日開幕，但因疫情 而延期，今年5月起分階段開放，9日起七個主題區域全部正式開放，分別為Brick Street、Bricktopia、 Lego City、Lego Castle、Lego Ninjago World、Miniland和Lego Pirates。

葛謨表示，新冠疫情給紐約 帶來重大衝擊，如今終於逐步復原，全新的樂高主題樂園，就是紐約強大恢復力和創新的最好證明。

他還表示，自己非常喜愛樂高積木，是他童年的重要一部分，「樂高極具創意，能讓人展現和提升動手能力，也讓人感受到目標成為現實的驚喜。」

這一全新主題樂園內有超過1萬5000個樂高模型，包括世界知名大城市的迷你模型，50多個娛樂項目，如轉轉杯，樂高城堡，攀爬塔樓，巫師飛行器，乘坐樂高船隻，以及觀看4D動畫，學習製作樂高機器人等眾多互動裝置。

樂園內的樂高主題樂園酒店將從8月6日起開始接受入住，250個房間都以樂高為主題裝飾，且提供適合兒童的娛樂活動。

園內遊客可自行選擇是否戴口罩，樂園建議還未接種者最好全程佩戴，需預約購票，網址：https://www.legoland.com/new-york/。