地鐵站水齊腰 數千用戶斷電
熱帶風暴愛莎(Elsa)侵襲，紐約市、長島和新澤西部分地區都受到影響，除大雨陣風外，部分區域斷電，紐約市數個地鐵站內淹水，並有多條主要道路交通中斷。
根據9日信息，長島地區有超過3600住戶因風暴而停電，此外在沿海地帶，大量樹木倒下，長島鐵路的一分支線也因軌道上有多棵倒下的樹，而被迫暫停火車運行。
新州中部電力與照明公司(Jersey Central Power and Light)報告超過1700個住戶遭遇停電，新州公共服務電力及瓦斯公司(PSE&G)也報告2405住戶停電；紐約地區，愛迪生電力公司(Con Edison)則報告全市五區以及威徹斯特郡共有684戶停電，洛克蘭郡(Rockland)和橙郡(Orange)則有464戶停電。
8日晚曼哈頓第157街地鐵站淹水的視頻在推特上瘋狂流傳，多名乘客需要跨過水深到大腿的一池黑水才能到達樓梯樓梯出口，站外街道的積水也深至腰間，另外多條地鐵線路因為站內積水而停止運營，導致其他還在運行的線路更加擁擠。
民主黨紐約市長候選人亞當斯(Eric Adams)對此表示，這是大都會運輸署(MTA)幾十年來不妥善、明智分配資金的結果，他指出MTA應該使用堵車費(congestion price)來採取措施，保護地鐵站台免受水患。
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