「地鐵大戰」回歸 再掀華裔球迷歷史情節

疫情前紐約大都會花旗球場座無虛席。(傅鶴鳴提供)

紐約市 職棒洋基 與大都會 兩隊，疫後於3日再次交手進行「地鐵大戰」，首日對戰，大都會以8比3在洋基球場打敗對手，全場4萬名球迷座無虛席，翹首以盼這「同城一球」的回歸。

地鐵在1920年代的紐約市是重要的大眾運輸工具，「地鐵大戰」顧名思義就是紐約球迷只需要搭乘地鐵就可以在球場間移動觀戰。

自1997年大聯盟有跨聯盟賽事以來，洋基跟大都會的地鐵大戰總共進行了128場，目前由洋基以74勝54敗的戰績占據上風。

資深體育記者彭廣揚表示，地鐵大戰代表者紐約人的精神，加之疫情後的復甦，人們對大型體育賽事的期待更勝以往，雖然長周末的三天賽事因天氣被壓縮至兩天，但也更加劇球迷的熱情。

紐約大都會花旗球場外，球迷等待進場。(傅鶴鳴提供)

他也全程觀看了首天的賽事，全場有4萬多名觀眾，即使在疫情未完全控制的當下，滿座並不稀奇。洋基隊曾獲得大聯盟年度總冠軍27次，這就是為什麼許多洋基球迷都有這非同一般的「冠軍情節」，彭廣揚表示，如果問一個小球迷喜歡洋基的原因，他一定會說「贏球」。

而建隊於1962年的大都會隊則不同，歷史沒有洋基隊久遠，戰績也不敵洋基輝煌，但吸引眾多藍領階級、移民球迷；他說「有時用體育作為談資，往往更能反映出一個人社會背景和價值觀，而這也是紐約多元的魅力所在。」

與大都會隊合作舉辦活動超過20年的老球迷傅鶴鳴表示，目前大都會隊在國家聯盟(National League Baseball)東區小組排行第一，而洋基則在美國聯盟(Major League Baseball)東區排行第四，對戰備受關注。

他指出，今年這兩支球隊都面臨不少狀況，洋基球季前兩個月打擊陷入低潮，至今戰績仍未達季前預期，而大都會則是遭遇嚴重的傷病挑戰。

「這場太陽和月亮的爭鋒，總是十年河東十年河西，洋基作為老牌球隊好像總是將大都會壓成『老二』。」傅鶴鳴表示，但首日能在洋基主場拔得頭籌，4日的拉鋸戰還是非常值得期待。