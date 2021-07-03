民主黨初選最新計票 法拉盛將迎首位亞裔女市議員

民主黨初選2日公布最新計票結果，截至當晚10時，市選舉局(BOE)網站除不在籍選票外的統計顯示，華裔 參選人最多市議會第20選區黃敏儀(Sandra Ung)以55.7%排在首位，第一選區馬泰(Chriatopher Marte)以61.2%大比分領先，全市亞裔 人口第二多的第23選區李琳達(Linda Lee)以53.2%領先。多區領跑者領先幅度均明顯增加。

第20選區市議員此次共有八人參選，六人為華裔。第六輪排序計票，只剩第一排序順位得票率最高的黃敏儀獲3526票、得票率為55.7%，以及第二名楊愛倫獲2804票、得票率為44.3%，不在籍選票統計後，將確定迎來首位亞裔女市議員。

曼哈頓華埠的第一選區經八輪排序計票，馬泰獲9572票、得票率為61.2%；全市亞裔人口第二的多的第23選區，李琳達獲5737票、得票率為53.2%，考兒(Jaslin Kaur)緊隨其後，得票率為46.8%。

貝賽第19選區，前州參議員艾維樂(Tony Avella)暫時領先獲5056票，得票率53.8%， 韓裔 李真(Richard Lee)緊隨其後，46.2%。

布碌崙(布魯克林)日落公園第38選區，市議員參選人阿維勒斯(Alexa Aviles)以72.4%，大幅度領先排名第二的林煜(Yu Lin)的27.6%。長島市所屬的第26市議員選區，韓裔黃朱莉(Julie Won，音譯)以56.5%的暫列第一。

皇后區區長選舉，現任區長理查茲(Donovan Richards)以7萬8752票、51.1%得票率，暫時領先；前市議員克勞莉(Elizabeth Crowley)48.9%得票率緊隨其後。