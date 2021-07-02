葛謨競選連任 僅1/3民眾支持

新民調顯示，只有三分之一選民認為葛謨應競選連任。(州長辦公室提供)

州長葛謨 (Andrew Cuomo)日前開始為競選連任籌款，在其性騷擾 與隱瞞養老院疫情 醜聞爆出以來的首次籌款會就籌得超過百萬元，但據最新民調顯示，只有33%的受訪者認為他應再爭取連任；此外，負責調查葛謨性騷擾案的州眾議會司法委員會一致表決通過，開始向此案關係證人發傳票，傳喚配合調查作證。

西耶納學院(Siena College)1日發布的民調顯示，809名在6月22日至29日受訪的選民中，只有33%支持葛謨在明年競選連任；39%認為，葛謨應該完成第三任期，但不應該再尋求連任，更有23%認為他應該立即辭職。

此外，35%的受訪者表示，如果葛謨展開連任競選，他們會投票支持，56%則表示會投給其他人。

儘管隱瞞養老院疫情醜聞對葛謨的政治生涯造成打擊，但該民調也顯示，51%認可他在抗擊疫情中的表現，66%認為他在疫苗接種上表現很好，60%認為他給予紐約人及時且公開透明的信息，54%認可他在疫後重啟上的工作。

針對州眾議會已啟動的彈劾調查，民調則顯示45%的選民認為他不應該被彈劾，支持彈劾的僅有35%。負責彈劾調查的州眾議會司法委員會則於6月30日舉行閉門會議後，全票通過，開始向葛謨性騷擾案的關係人發出傳票，傳喚調查作證。

葛謨於6月29日舉辦醜聞爆發後的首場籌款會，入場門票達1萬元，仍吸引近150人參加，預計一晚吸金超過百萬元；葛謨不論是性騷擾還是養老院疫情瞞報醜聞，都否認自己有做錯事，不僅明確表示不會辭職，並已確定將競選連任。

不過，從1970年的州長尼爾森·洛克斐勒(Nelson Rockefeller)之後，紐約州再也沒有過連任四屆的州長；葛謨父親馬里奧·葛謨(Mario Cuomo)在1994年曾競選第四任，但敗給共和黨對手柏德基(George Pataki）。