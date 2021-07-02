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葛謨競選連任 僅1/3民眾支持

記者洪群超╱紐約報導
新民調顯示，只有三分之一選民認為葛謨應競選連任。(州長辦公室提供)
新民調顯示，只有三分之一選民認為葛謨應競選連任。(州長辦公室提供)

州長葛謨(Andrew Cuomo)日前開始為競選連任籌款，在其性騷擾與隱瞞養老院疫情醜聞爆出以來的首次籌款會就籌得超過百萬元，但據最新民調顯示，只有33%的受訪者認為他應再爭取連任；此外，負責調查葛謨性騷擾案的州眾議會司法委員會一致表決通過，開始向此案關係證人發傳票，傳喚配合調查作證。

西耶納學院(Siena College)1日發布的民調顯示，809名在6月22日至29日受訪的選民中，只有33%支持葛謨在明年競選連任；39%認為，葛謨應該完成第三任期，但不應該再尋求連任，更有23%認為他應該立即辭職。

此外，35%的受訪者表示，如果葛謨展開連任競選，他們會投票支持，56%則表示會投給其他人。

儘管隱瞞養老院疫情醜聞對葛謨的政治生涯造成打擊，但該民調也顯示，51%認可他在抗擊疫情中的表現，66%認為他在疫苗接種上表現很好，60%認為他給予紐約人及時且公開透明的信息，54%認可他在疫後重啟上的工作。

針對州眾議會已啟動的彈劾調查，民調則顯示45%的選民認為他不應該被彈劾，支持彈劾的僅有35%。負責彈劾調查的州眾議會司法委員會則於6月30日舉行閉門會議後，全票通過，開始向葛謨性騷擾案的關係人發出傳票，傳喚調查作證。

葛謨於6月29日舉辦醜聞爆發後的首場籌款會，入場門票達1萬元，仍吸引近150人參加，預計一晚吸金超過百萬元；葛謨不論是性騷擾還是養老院疫情瞞報醜聞，都否認自己有做錯事，不僅明確表示不會辭職，並已確定將競選連任。

不過，從1970年的州長尼爾森·洛克斐勒(Nelson Rockefeller)之後，紐約州再也沒有過連任四屆的州長；葛謨父親馬里奧·葛謨(Mario Cuomo)在1994年曾競選第四任，但敗給共和黨對手柏德基(George Pataki）。

新民調顯示，只有三分之一選民認為葛謨應競選連任；圖為葛謨日前驅車投票。(州長辦公...
新民調顯示，只有三分之一選民認為葛謨應競選連任；圖為葛謨日前驅車投票。(州長辦公室提供)

葛謨 性騷擾 疫情

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