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紐約市創紀錄987億預算 過關

記者和釗宇／紐約報導
白思豪、張晟就2022財年預算達成協議，預算案隨後在市議會投票通過。(市長辦公室提供)
白思豪、張晟就2022財年預算達成協議，預算案隨後在市議會投票通過。(市長辦公室提供)

市長白思豪(Bill de Blasio)、市議長張晟(Corey Johnson)30日就2022財年預算達成協議，預算案隨後在市議會投票通過；受到聯邦紓困金加持，這份「復甦預算」(Recovery Budget)總額987億元，創紐約市歷史紀錄；根據預算，市府將在移民服務方面投入超過6500萬元，其中近400萬元將投入亞裔社區，用於預防仇恨犯罪。

紐約市今年共收到140億元聯邦紓困金，這也讓市府敢大幅擴張預算；2022財年預算比前一財年多出105億元，更比白思豪2014年上任時多出240億元。

白思豪表示，「復甦預算」有五大目標：終結新冠疫情、建立強大的儲蓄、帶動社區經濟發展、為所有學生提供學業和心理健康支持、確保社區安全，「它將帶動每個社區的經濟發展，同時也將建立強大的儲蓄和投資刺激，讓紐約市永遠擺脫疫情。」

根據預算，與移民服務相關的開支約為6500萬元，其中，市府將撥款397萬元投入勞工組織，支援以移民為主的關鍵行業人員；市府還大幅提高成人英語教育投入，除和歷年一致的800萬元投資外，又在市議會的努力下追加650萬元；市府恢復了70萬元用於協助移民獲取公共服務的投資，約2500萬元投入移民法律援助，110萬元用於工地安全教育，382萬元支持移民合作創業。

鑑於亞裔社區在疫情期間遭遇仇恨暴力犯罪，市議會和市府達成協議，將投資400萬元設立「亞太裔社區支持」項目(AAPI Community Support)，資助創立服務亞太裔社區的社區組織，包括心理健康服務、語言班、反歧視和仇恨教育資源；其中100萬元將用於設立「預防仇恨犯罪」計畫(Hate Crime Prevention Initiative)，將支援社區組織應對和預防仇恨犯罪，25萬元將用於幫助仇恨犯罪受害者。

此外，市府還將投資3000萬元重振旅遊業；為改善公共安全，市府將投資4400萬元擴大「治愈暴力」項目(Cure Violence)和危機管理系統，市警局將重新部署200名內勤人員轉為外勤，派往暴力犯罪高發地區維持治安；同時，市府還將投資2400萬元創立就業項目，幫助暴力犯罪高發區的青年就業。

預算 投資 移民

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