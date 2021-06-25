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地鐵售票亭不收現金？MTA挨轟後改口

記者金春香／紐約報導
MTA欲結束售票亭現金購票。(記者金春香／攝影)
MTA欲結束售票亭現金購票。(記者金春香／攝影)

大都會運輸署(MTA)24日宣布結束站台售票亭內的現金支付方式，民眾需使用售票機購票，或使用非接觸感應式交通付費系統OMNY，引起諸多維權人士的反對，稱此舉嚴重損害低收入和沒有銀行帳戶者權益；隨後MTA改口稱，目前還未做出最終決定，現金支付方式仍可能保留。

新冠疫情爆發後，全市地鐵站內售票亭內的現金交易就被停止，MTA首席安全官Pat Warren表示，MTA將無限期延長停止現金交易這一舉措，且隨著OMNY的逐漸普及，預計將不再需要人工售票；不過他也指出，民眾仍可以在全市地鐵站內的1688個售票機器上用現金購票。

維權組織乘客聯盟(Riders Alliance)指出，搭乘地鐵的乘客面臨很多問題，如捷運卡出現問題，需要將卡郵寄至MTA位於曼哈頓下城的客服中心，才能收到替換後的新卡；如果售票機器故障，更是不便；此外，很多低收入紐約客沒有任何形式的電子支付方式，難以使用OMNY。

運輸工人工會(Transport Workers Union Local 100)也指出，北線鐵路(Metro-North)和長島鐵路車站的現金支付已經恢復，紐約市地鐵站卻有問題，此舉有偏袒紐約市外乘客之嫌。

根據市府2017年數據，紐約市有11.2%的家庭沒有銀行帳戶，州參議員薩拉查(Julia Salazar)表示，MTA此舉對低收入群體不公。

MTA發言人明頓(Tim Minton)24日晚些則表示，MTA仍在考量，目前還無定論。

OMNY系統已於去年底在全市所有地鐵站和公車上安裝完畢，乘客可用手機無接觸式付費，該系統適用於大多數手機數字錢包，包括蘋果、谷歌、三星支付，以及Visa和Master卡，MTA預計，傳統捷運卡將於2023年淘汰。

地鐵站 MTA 紐約市

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