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穩步復甦 紐約市地鐵乘客量 創疫期新高

記者金春香／紐約報導
紐約市穩步回歸，地鐵乘客量屢創新高 。(記者金春香／攝影)
紐約市穩步回歸，地鐵乘客量屢創新高 。(記者金春香／攝影)

大都會運輸署(MTA)本周宣布，紐約市地鐵乘客量穩步回升，上周連續三天創疫期最高搭乘數量紀錄。

MTA數據顯示，上周五(18日)全市地鐵乘坐次數達到257萬次，創疫情爆發以來最高紀錄，這一數字達到新冠疫情前平均每日550萬次乘坐的46%，且全市公車、北線鐵路(Metro-North)和長島鐵路(LIRR)的乘坐次數也都於18日創下新高，其中北線鐵路當日乘客數量是自疫情爆發以來首次超過10萬次；地鐵和公車總乘坐次數超過370萬次，達到疫情前數字的近一半。

市捷運局代理局長芬伯格(Sarah Feinberg)表示，地鐵是紐約的重要組成部分，搭乘數字愈高，說明紐約市的復甦愈強勁。

疫情高峰時期，全市地鐵搭乘量下滑90%，每天的乘坐次數最低僅為30萬次。

從去年5月起，MTA停止夜間服務，以對車廂和車站進行清潔，這一措施持續至上個月，才恢復全天候地鐵運營。

不過雖然疫苗普及，商業和娛樂設施重開，地鐵乘坐數增加，地鐵車廂內和站台的安全問題卻愈發嚴重，根據市警數據，5月3日至16日期間，有36起攻擊事件，5月17日至30日間則發生25起，這一數字在6月7日至20日之間降至14起；不過今年前五個月，全市地鐵系統仍發生223起重罪攻擊案件，是1997年以來最高數字。

此外MTA還面臨員工短缺問題，上周客流鼎盛期，因司機不足，不得不取消上百班次，且導致諸多延誤；數據顯示，5月有8000多趟班次被取消，6月前18天已取消5355班次，整月預計將有8700多趟車次會被取消。

地鐵 疫情 紐約市

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