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亞當斯若當選 華人：應提拔華裔任要職

記者金春香／紐約報導
圖為亞當斯初選慶功晚會，華裔支持者熱情參與、合影。(記者顏潔恩╱攝影)
圖為亞當斯初選慶功晚會，華裔支持者熱情參與、合影。(記者顏潔恩╱攝影)

布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)以31.7%的第一順位得票率在民主黨初選中領先，有望成為下一屆市長，亞當斯從政多年與華社關係密切，華裔支持者希望其上台後信守承諾，主攻治安問題，恢復經濟，加強教育投入，並期待他提拔華裔至市府重要職位。

市議員顧雅明表示，希望紐約市能在亞當斯的領導下恢復治安，保證民眾出行不必擔驚受怕，這樣一來遊客才會回歸，經濟才能變好，此外他希望同樣注重教育的亞當斯制定合理教育政策，從根本上提高學校的教學水準，有針對性地確保所有學生獲得應得的教育資源。

顧雅明還指出，亞當斯此前就承諾，若當選市長，會保證各少數族裔均衡擔任市府重要職位。

「支持區長亞當斯競選委員會」主席、同時也身兼曼哈頓第一選區市議員參選人馬泰政治顧問的黃華清表示，此次選舉，有楊安澤等多名華裔參選，他非常高興，但高興並不代表支持，「華人選華人不適合美國民主政治，這種競選方針也不會成功。」

黃華清說，華人地位不是靠一兩名民選官員代表就能提高，而是靠全民投票，讓任何族裔的參選人都意識到華人的重要性；他與亞當斯相識多年，見證對方積極推動布魯克林牌樓的修建，且亞當斯也是唯一年年舉行春節活動和廟會的民選官員，雖是非洲裔，但很多理念與華裔相似，加上他的領導力和從政經驗，怎能不選他？

黃華清希望亞當斯在市長交接委員會中招納華裔代表，並任命華裔擔任市府重要職位，也應著力推動在公校教科書內增加亞裔歷史內容。

紐約中華公所主席于金山表示，法治與秩序是亞當斯競選的主軸，對於紐約市，治安問題最重要，治安變好，商業才能恢復，遊客才會回歸，他也希望亞當斯能在市府給華裔重要職位，「只要他信守承諾，下次競選連任我們支持不成問題。」

華裔 紐約市 教育

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