我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台增104例本土確診、24死 三級警戒維持到7/12

全美百萬房屋最多城 聖荷西、舊金山分居冠亞軍

華埠選民熱情遠勝以往 大多投楊安澤

記者和釗宇／紐約報導
22日是紐約市長民主黨初選日，華埠投票站選民投票積極。（記者和釗宇／攝影）
22日是紐約市長民主黨初選日，華埠投票站選民投票積極。（記者和釗宇／攝影）

22日是紐約市黨派初選日，曼哈頓華埠孔子大廈投票站站長鄭永佳表示，儘管選區的投票率不如去年總統大選，但華裔選民的熱情程度遠超任何一次市級初選，估計大部分選民投給楊安澤。

鄭永佳說，孔子大廈投票站的投票人數約800人，華裔選民占80%以上，去年11月總統大選則有1400人；他說，市級選舉的初選投票率不如總統大選很正常，但由於今年從市長到市議員有不少華裔參選人，華裔投票的熱情很高，「這次初選恐怕是華裔選民熱情最高的一次，比12年前陳倩雯首次參選市議員時還要高。」

他說，「今年的選舉比較複雜，市級職位採取排序複選制，地區檢察官等州級職位則繼續用簡單多數制，讓不少選民感到困惑；我們投票站工作人員要花大量時間解釋，過去可能五分鐘就能解答的疑問，今年要花十到15分鐘。」

鄭永佳還表示，選民熱情高，加上解釋時間邊長，讓投票站人手吃緊；「原來孔子大廈投票站有36位工作人員，但今天只有15個人來，好在原定的七個翻譯來了六個。」

孔子大廈投票站翻譯蔡小廷說，早6時就有選民來投票，10時以後要排隊等候；一些年老選民選舉知識不足，再加上今年市長參選人太多，導致不少選民未能仔細審看選票、出現重複投票，不得不重新填選票；還有一些選民沒有登記為選民就來投票，只好打道回府。

中華公所主席于金山早6時就到孔子大廈投票，他說，「以往投票我都是第一個來，沒想到今天有人比我還早。」于金山表示，今年亞裔投票熱情高，主要是因為楊安澤等華裔參選人，社區的選舉宣傳也很到位。

選民梅先生表示，疫情對紐約市影響很大，尤其是華裔感到安全受到威脅，必須出來投票以求改變，「我在紐約住了50多年了，一直目睹紐約市和華埠的變遷，如果紐約市再不改革，下一代的生存環境就會惡化。」

孫逸仙中學投票站伯姆德斯(Lillian Bermudez)也表示，相比以往市級初選，本次初選的投票率較高，預計有1000人來投票。」

22日是紐約市長民主黨初選日，華埠投票站選民投票積極。（記者和釗宇／攝影）
22日是紐約市長民主黨初選日，華埠投票站選民投票積極。（記者和釗宇／攝影）
22日是紐約市長民主黨初選日，華埠投票站選民投票積極。（記者和釗宇／攝影）
22日是紐約市長民主黨初選日，華埠投票站選民投票積極。（記者和釗宇／攝影）
于金山表示，今年亞裔投票熱情高，主要是因為包括楊安澤在內的華裔參選人增加。（記者...
于金山表示，今年亞裔投票熱情高，主要是因為包括楊安澤在內的華裔參選人增加。（記者和釗宇／攝影）
22日是紐約市長民主黨初選日，華埠投票站選民投票積極。(記者和釗宇／攝影)
22日是紐約市長民主黨初選日，華埠投票站選民投票積極。(記者和釗宇／攝影)
22日是紐約市長民主黨初選日，華埠投票站選民投票積極。（記者和釗宇／攝影）
22日是紐約市長民主黨初選日，華埠投票站選民投票積極。（記者和釗宇／攝影）

投票 紐約市 華裔

上一則

華埠票站好熱鬧 百歲選民票投楊安澤

下一則

排序複選制太混淆 投錯、棄權、只選一人…

延伸閱讀

楊安澤承認敗選：將繼續為紐約市更好的明天奮鬥

楊安澤承認敗選：將繼續為紐約市更好的明天奮鬥
紐約暴雨 下班塞車 華裔不減投票熱情

紐約暴雨 下班塞車 華裔不減投票熱情
紐約選舉／「他不是普通華人，他選過總統」華裔選民票投楊安澤

紐約選舉／「他不是普通華人，他選過總統」華裔選民票投楊安澤
紐約華埠投票站選民熱情高 百歲老人投給楊安澤

紐約華埠投票站選民熱情高 百歲老人投給楊安澤
「楊安澤效應」 紐約皇后區華裔選民投票熱情高漲

「楊安澤效應」 紐約皇后區華裔選民投票熱情高漲

熱門新聞

高景珍今年3月時在法拉盛做義工。(讀者提供)

紐約法拉盛華裔男女遭拋屍賓州 女死者華社活躍人士

2021-06-15 16:58
華裔女子聶玉瓊與家人斷聯近一周。(家人提供)

名企工作華女失蹤近一周 被警方找到

2021-06-15 15:22

紐約非裔男搶82歲華翁還毆頭 嫌為華埠頭痛人物

2021-06-17 21:07
12名遭遇標會倒會的會腳，向亞總會求助。(記者黃伊奕／攝影)

華社再爆倒會 金額恐達千萬

2021-06-18 02:30
該男子涉嫌在艾姆赫斯特持槍強姦並搶劫一名女子。(警方提供)

紐約艾姆赫斯特街頭 女子遭搶劫性侵

2021-06-20 22:33
紐約市撒錢助年輕遊民歸正途，每月1250元，可領兩年。(記者張晨/攝影)

助歸正途 紐約市年輕遊民每月可領1250元

2021-06-18 14:53

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
情侶山上「露天野合」 卻被國家公園攝影機拍照上網

情侶山上「露天野合」 卻被國家公園攝影機拍照上網
力駁新冠自實驗室外洩論 英學者突「迴避」疫源調查

力駁新冠自實驗室外洩論 英學者突「迴避」疫源調查
衛生部：住養老院亞裔紅藍卡持有人 去年死亡率最高

衛生部：住養老院亞裔紅藍卡持有人 去年死亡率最高
權威消息人士證實 秦剛將接替崔天凱駐美

權威消息人士證實 秦剛將接替崔天凱駐美
楊安澤承認敗選：將繼續為紐約市更好的明天奮鬥

楊安澤承認敗選：將繼續為紐約市更好的明天奮鬥