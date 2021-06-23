華埠選民熱情遠勝以往 大多投楊安澤

22日是紐約市長民主黨初選日，華埠投票站選民投票積極。（記者和釗宇／攝影）

22日是紐約市 黨派初選日，曼哈頓華埠孔子大廈投票 站站長鄭永佳表示，儘管選區的投票率不如去年總統大選，但華裔 選民的熱情程度遠超任何一次市級初選，估計大部分選民投給楊安澤。

鄭永佳說，孔子大廈投票站的投票人數約800人，華裔選民占80%以上，去年11月總統大選則有1400人；他說，市級選舉的初選投票率不如總統大選很正常，但由於今年從市長到市議員有不少華裔參選人，華裔投票的熱情很高，「這次初選恐怕是華裔選民熱情最高的一次，比12年前陳倩雯首次參選市議員時還要高。」

他說，「今年的選舉比較複雜，市級職位採取排序複選制，地區檢察官等州級職位則繼續用簡單多數制，讓不少選民感到困惑；我們投票站工作人員要花大量時間解釋，過去可能五分鐘就能解答的疑問，今年要花十到15分鐘。」

鄭永佳還表示，選民熱情高，加上解釋時間邊長，讓投票站人手吃緊；「原來孔子大廈投票站有36位工作人員，但今天只有15個人來，好在原定的七個翻譯來了六個。」

孔子大廈投票站翻譯蔡小廷說，早6時就有選民來投票，10時以後要排隊等候；一些年老選民選舉知識不足，再加上今年市長參選人太多，導致不少選民未能仔細審看選票、出現重複投票，不得不重新填選票；還有一些選民沒有登記為選民就來投票，只好打道回府。

中華公所主席于金山早6時就到孔子大廈投票，他說，「以往投票我都是第一個來，沒想到今天有人比我還早。」于金山表示，今年亞裔投票熱情高，主要是因為楊安澤等華裔參選人，社區的選舉宣傳也很到位。

選民梅先生表示，疫情對紐約市影響很大，尤其是華裔感到安全受到威脅，必須出來投票以求改變，「我在紐約住了50多年了，一直目睹紐約市和華埠的變遷，如果紐約市再不改革，下一代的生存環境就會惡化。」

孫逸仙中學投票站伯姆德斯(Lillian Bermudez)也表示，相比以往市級初選，本次初選的投票率較高，預計有1000人來投票。」