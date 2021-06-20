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亞當斯批結盟 楊安澤反擊

記者金春香／紐約報導
楊安澤和賈西亞共同造勢，攻擊目標明顯為民調領先的亞當斯。（記者金春香／攝影）
楊安澤和賈西亞共同造勢，攻擊目標明顯為民調領先的亞當斯。（記者金春香／攝影）

楊安澤與前市清潔局局長賈西亞(Kathryn Garcia)19日共同造勢拜票，攻擊目標明顯，直指在多項民調中大幅領先的布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)，亞當斯稱二人此舉意圖削弱少數族裔選民選票的重要性，「更是有意不讓有色人士當選市長」，楊安澤對此反擊稱，「我一直都是亞裔。」

亞當斯19日與布朗士區長一起參加活動，稱二人是試圖阻止「有色人士」贏得這場選舉，「距離初選還剩三天的時間裡，他們走到一起，說無法信任一個有色人士成為市長。」

楊安澤在下午的記者會上對亞當斯的言論回應道，「我想告訴他，我一直都是亞裔。」亞當斯隨後做出解釋，稱自己是說二人不想讓非洲裔或西語裔成為市長。

亞當斯還說，賈西亞此前多次提到，楊安澤沒有相關經驗能管理紐約市，還說楊安澤想在成為市長後聘請賈西亞的言論，也讓她感到性別歧視，而此刻她又聯手楊安澤共同造勢，是非常虛偽的行為。

已經背書亞當斯的非洲裔民權牧師夏普頓(Al Sharpton)女兒艾許莉•夏普頓(Ashley Sharpton)、市議員康博(Laurie Cumbo)、前州長帕特生(David Paterson)等多位亞當斯支持者，都指責楊安澤和賈西亞的行為，不過夏普頓表示，參選人可自由選擇競選策略，鼓勵更多人投票。

楊安澤 夏普 亞裔

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