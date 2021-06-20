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華裔警員林嘉賜 傳承父親夢想從警

記者張晨／紐約報導
年紀稍長些後他依舊對父親的制服著迷。(林嘉賜提供)
年紀稍長些後他依舊對父親的制服著迷。(林嘉賜提供)

25歲的林嘉賜加入紐約市警隊伍已有四年，20年前，父親林博如作為紐約輔警，穿著制服將他抱在懷裡，大大的警帽幾乎遮住了小嘉賜的半張臉；2020年疫情爆發後，他因為執勤不敢輕易回家探望，更沒能坐下來陪父母好好說說話，這個父親節，林嘉賜說「最想和爸爸喝上一杯」。

林嘉賜一歲時帶著父親的輔警帽。(林嘉賜提供)
林嘉賜一歲時帶著父親的輔警帽。(林嘉賜提供)

說到兒子選擇從警，林博如的語氣中滿是驕傲，1978年他從香港來到紐約，退休前一直是司機，和許多移民父母一樣，辛苦打拚只為提供下一代更好的機會。

1994年，他看到華文報紙登的法拉盛109分局招募輔警消息，「我想就試試看吧！說不定能給孩子們做個榜樣。」林博如有三名子女，林嘉賜是老么，「還不會說話、走路時，就盯著我的制服目不轉睛。」

他沒將此放在心上，「做警察嘛，是很多男孩的夢想。」直到兒子高中畢業選擇紐約市立大學約翰傑刑事司法學院(John Jay College of Criminal Justice)。

林博如表示，兒子的決定讓他「有些意外」，林嘉賜則說，「我知道他一直希望我可以當警察！」

在孩子們眼中是個典型的「嚴父」，照片中的他總是不苟言笑，但生活中卻特別「護犢子」；林嘉賜說，當然這也僅表現在行動上，「不敢想聽能到爸爸說一些深情感性的話。」

2020年不僅有新冠籠罩，反警浪潮、槍枝暴力飆升都讓林嘉賜的工作更難，他任職的曼哈頓上西區24分局治安尚佳，但同樣作為社區協調警員(NCO)的他，在與社區溝通上也卯足了勁。去年5月，他成功挽救一名欲跳樓輕生者，並受到警方表彰，林博如聽後也忍不住讚揚兒子的工作表現。

林嘉賜表示，作為執法者不僅是逮捕罪犯，更多時候需懷著同理心去助人，「這是父親傳給我的價值觀」，遇到不公就積極發聲，但若是他人，應先嘗試理解，而不是帶著有色眼鏡看事情。

「疫情減緩，今年一家人終於能坐下來好好吃個飯。」66歲的林博如也升級做了祖父，父親節最大的願望就是希望孩子們能健康快樂，「我想這也是天下父母的心願。」

林家姐弟三人，林嘉賜排行老么。(林嘉賜提供)
林家姐弟三人，林嘉賜排行老么。(林嘉賜提供)
林嘉賜警校畢業時和父母合影。(林嘉賜提供)
林嘉賜警校畢業時和父母合影。(林嘉賜提供)

➤➤➤爸爸辛苦了！父親節要送甚麼禮物呢？

紐約市 警察 疫情

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