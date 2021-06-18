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初選 估4成亞裔選民將投票…越多亞裔投票對楊安澤越有利

記者金春香／紐約報導
亞美選民聯盟分析，預計40%亞裔選民今年會在初選投票。(記者顏潔恩／攝影)
亞美選民聯盟分析，預計40%亞裔選民今年會在初選投票。(記者顏潔恩／攝影)

亞美選民聯盟(Asian American Voters Alliance)對今年的亞裔選民數據進行分析，預計今年亞裔選民投票率會有所增加，很可能超過2009年劉醇逸參選市主計長帶動的亞裔投票數，且數字不容小覷，投票率越高，對選舉的影響力越大。

聯盟主席朴容范(Terence Park)17日表示，根據今年5月從市選舉局獲得的數據，全市共有超過47萬2387名亞裔選民，占全市選民總數360萬的13%，亞裔選民在皇后區最多，有21萬8515人，其次是布碌崙(布魯克林)，有13萬1214人，曼哈頓有8萬297名亞裔選民，布朗士有2萬1438名，史泰登島有2萬923名。

從黨派上看，全市亞裔選民多為民主黨，有21萬7836人，共和黨有7836人，工人家庭黨(Working Families Party)有1034人，選擇其他黨派者有6萬2988人，另還有15萬1091人沒有選擇任何黨派。

聯盟提醒，選民組織應該向這15萬多名沒有選擇任何黨派的亞裔選民進行講解，讓他們早日選擇黨派，才能在初選中投票，在民主黨占絕大多數的紐約市市級選舉中，這些還未選擇黨派的亞裔選民的選票將十分關鍵。

在有多名亞裔參選的法拉盛市議員第20選區內，華裔選民有1萬7532人，韓裔有6693人，日本裔有177人，印度裔和巴基斯坦裔有1589人，該選區亞裔選民總數為2萬5991人，占選區選民總人數的50%以上。

朴容范指出，根據媒體報導的數字，現任州參議員的劉醇逸，2009年競選市主計長時，紐約市38%的亞裔選民出來投票，他相信今年由於仇恨亞裔情緒激增，會促使更多亞裔出來投票，會有至少40%的亞裔選民在初選期間出來投票。

朴容范分析，如果市長參選人楊安澤能獲得這40%選票的75%，楊安澤贏得市長選舉的機率能達到27%，很顯然，越多亞裔選民出來投票，其勝選的機率越高。

亞裔 投票 紐約市

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