紐約客談／市府強推單車道 拚政績惹民怨

市府計畫將布碌崙 (布魯克林)華裔集中的7大道與8大道 改為單行道，打著改善交通的旗子，計畫拿走183個停車位增建單車道，不得不令人質疑市府最終目的究竟是為民服務，還是完成政績？

布碌崙8大道華社交通問題存在已久，當地居民早有怨言，市府此前宣布計畫將7大道與8大道改為單行道，緩解當地交通壓力；原本社區對此並無異議，甚至很多民眾認為這是改善交通簡單有效的好方法，但在看了市府公布的詳細計畫後，開始跳腳大罵。

最令人不滿的是要取消上百停車位，增加利用率並不高的六呎寬單車專用道，這種「強買強賣」式政策，高度符合過去八年市府作風。

布碌崙8大道小商家眾多，是整個布碌崙包括史泰登島華人購物、用餐的地方，但因地鐵線少，只能開車，周邊也沒有大型停車場，停車位一直是稀缺資源；因此通常只有兩種選擇，兜圈子找車位，或冒著被開罰單的風險，跳下車快速購物；這也是導致8大道塞車的最主要原因，取消停車位相信只會導致情況進一步惡化。

單車道並非當地首要需求，但對完成年度增加30哩單車道的政治目標尤其重要，畢竟白思豪在下台之前也沒有多少拿得出手的政績；此前市府也曾在威廉斯堡強推單車道，也遭當地猶太裔強烈反對。

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