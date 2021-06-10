7成接種快達標 葛謨：翠貝卡節閉幕 紐約州就解封

葛謨表示，全州已有69.1%的成年人至少接種一針新冠疫苗，距離州府設定的70%即全面解封的目標僅差0.9%。（州長辦公室提供）

州長葛謨 (Andrew Cuomo)9日表示，全州七天平均新冠檢測陽性率自疫情開始以來首次降至0.5%以下，而且全州已有69.1%的成年人至少接種一針新冠疫苗，距離州府設定的70%即全面解封目標僅差0.9%；同時，翠貝卡節(Tribeca Festival)作為疫情以來全美首個恢復舉辦的實體電影 節，9日在紐約市開幕；葛謨表示，翠貝卡節閉幕之時，紐約州 將完全解封。

葛謨此前表示，一旦全州成年人的新冠疫苗接種率達到70%，就將取消所有防疫相關的限制，但遵照聯邦疾病防治中心(CDC)建議，公共交通、大型聚集場館仍須戴口罩，未打疫苗者也須戴口罩；他曾預計，下周二可能就將達到這一目標。

翠貝卡節作為疫情以來全美首個恢復舉辦的實體電影節，9日在紐約市開幕。（州長辦公室提供）

作為紐約州疫後重啟的象徵之一，第20屆翠貝卡節於9日舉辦開幕式，該活動去年因為疫情而取消，這也是全美首個恢復線下舉辦的電影節；活動將遵守州府和市府的防疫要求，參與人員須保持社交距離並接受體溫檢查，並在指定位置就坐。

今年翠貝卡節的名稱中去掉了「電影」二字，因本屆翠貝卡節將展映多樣化的影視作品，包括電影、電視劇、短片、播客、音樂劇等；翠貝卡節將持續舉辦至6月20日，閉幕式將於19日在Radio City音樂廳舉行，入場觀眾必須100%接種疫苗。

翠貝卡節作為疫情以來全美首個恢復舉辦的實體電影節，9日在紐約市開幕。（州長辦公室提供）

翠貝卡節由好萊塢資深影帝勞勃狄尼洛(Robert De Niro)、製片人羅森塔爾(Jane Rosenthal)和慈善家哈特考夫(Craig Hatkoff)在九一一事件後成立，旨在通過電影的力量把社區凝聚在一起；葛謨在開幕式上表示，「九一一之後整個紐約市陷入蕭條，而翠貝卡電影節表明，即便曾經沉淪，紐約也終將重振雄風。」

葛謨說，現在的疫後恢復與九一一事件後頗為相似，「紐約人已經團結起來共渡難關，我們超越自己、戰勝困難和絕望的勇氣，來自於紐約精神；紐約州之前是全球感染率最高的地區，現在已經成為全美檢測陽性率最低的州，這就是我們的成就。