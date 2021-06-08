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亞當斯領先擴大 更多選民認楊安澤最有能力讓經濟復甦

記者和釗宇／紐約報導
最新民調顯示，布碌崙(布魯克林)區長亞當斯以22%的支持率排在首位。（亞當斯競選團隊提供）
最新民調顯示，布碌崙(布魯克林)區長亞當斯以22%的支持率排在首位。（亞當斯競選團隊提供）

紐約市長民主黨初選的最新民調顯示，布碌崙(布魯克林)區長亞當斯以22%的支持率排在首位，而且對第二名、華裔參選人楊安澤的領先幅度已經達到6%；公共安全仍然是選民最關心的議題，大部分選民更信任警察出身的亞當斯，而更多市民認為楊安澤是讓經濟復甦的最佳市長人選。

這份民調5月下旬訪問了906名潛在民主黨選民，結果顯示亞當斯的第一順位支持率以22%位居第一，楊安澤的第一順位選票支持率排在第二，為16%，前清潔局長賈西亞(Kathryn Garcia)排在第三，支持率15%；相比之下，在相同機構4月的一份民調中，亞當斯曾落後楊安澤9%，賈西亞在拿到紐約時報和紐約每日新聞的背書後，支持率也大增11%。

有大約46%的選民表示，下屆市府需要解決的頭等問題是公共安全問題，有22%的選民認為曾經擔任警察的亞當斯是解決這一問題的最佳人選，這一比率為參選人中最高；同時，19%選民則認為楊安澤是重啟紐約市經濟的最佳人選，領先亞當斯的13%；大部分選民認為，賈西亞比其他參選人更有能力帶領紐約市抗擊新冠疫情。

其他參選人中，市主計長斯靜格(Scott Stringer)的支持率為10%，與先前變化不大；已經獲得國會眾議員歐凱秀-柯提茲(Alexandria Ocasio-Cortez)背書的前市長助理威利(Maya Wiley)，支持率為9%；非營利機構領導人莫拉萊斯(Dianne Morales)、前華爾街高管麥奎雷(Ray McGuire)和前聯邦住房及城市發展部前部長多諾萬(Shaun Donovan)，第一順位選票的支持率分別為5%、4%、3%。

同時，隨著參選人的競選活動日趨頻繁令他們的知名度有所提高，仍未決定支持人選的選民比率已經從4月的26%降至16%；其中楊安澤知名度最高，85%的人表示聽說過他，77%的人表示知道斯靜格，73%的人表示聽過亞當斯。

但楊安澤表示，其團隊進行的民調顯示，選情依然膠著，誰都有獲勝的可能；「我們的數據非常不同，支持率排在前幾位的參選人目前都有機會。」

更多市民認為楊安澤是讓經濟復甦的最佳市長人選。（記者和釗宇／攝影）
更多市民認為楊安澤是讓經濟復甦的最佳市長人選。（記者和釗宇／攝影）

紐約市 楊安澤 民調

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