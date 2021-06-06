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華裔非裔混血 他組同志遊行為族裔搭橋

記者張晨／紐約報導
李洲布碌崙下城組同性驕傲遊行，破隔閡建橋樑反仇恨挺團結。(記者張晨/攝影)
李洲布碌崙下城組同性驕傲遊行，破隔閡建橋樑反仇恨挺團結。(記者張晨/攝影)

「作為華裔非裔混血，我的成長經歷中切身體會兩個族裔所承受的艱辛，但也存在著不應有的衝突和攻擊，我希望作為橋樑來化解他們。」Blasian March創辦人、也是同性權利倡導者的李洲(Rohan Zhou-Lee)說，5日下午該組織在布碌崙(布魯克林)卡德曼廣場公園(Cadman Plaza Park)舉行亞裔非裔聯合集會遊行，不但反對種族歧視帶來的少數族裔邊緣化，更發出同性群體的聲音。

李洲表示，基於自己的出身，經歷過不少被區別對待的事，他也是LGBT族群的一員，這樣的情況更加明顯。去年，他決定站出來為自己的社區發聲。

「因為新冠，亞裔成為了替罪羊，在街上被無辜攻擊，成為『病毒攜帶者』。」她說，而且非洲裔社區再次成為了警察暴力執法的目標，這兩種長期存在的矛盾，短時間無法撫平。

一年之後，紐約市在這個初夏終於展露了復甦的笑顏；李洲說，「在經歷了這麼多的創傷後，我想是時候把社區團結起來了。」在他的社交媒體上，他使用「他們」(They / Them)作為代詞。

作為亞非裔運動(The Blasian March)的創辦人，李洲在去年10月間分別在紐約和洛杉磯舉辦集會，希望通過相互教育和慶祝，促進非裔和亞裔的團結；她期盼該組織今後可以成為宣傳、了解、化解兩族裔問題的工具與橋樑，並重視賦予女性、LGBTQ群體和殘疾人權利。

百名民眾5日在艷陽下，手舉自製標語前來與會，共同慶祝團結並抵制分裂，並身穿傳統服飾，以舞蹈、音樂等形式，慶祝亞裔非裔的歷史及文化。

家住布碌崙下城的周丹妮表示，亞裔非裔的隔閡始終存在，作為少數族裔，應聯合起來保護自己的權益，「在共同的愛中尋找力量。」

非裔 亞裔 紐約市

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