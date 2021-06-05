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紐約市7成司機超速 交通維權組織籲州府交出駕駛速度控制權

記者金春香／紐約報導
4月和5月間，紐約市街道上每十名司機就有七人超速駕駛。（記者金春香／攝影）
4月和5月間，紐約市街道上每十名司機就有七人超速駕駛。（記者金春香／攝影）

交通維權組織「交通替代」(Transportation Alternatives)最新報告顯示，4月和5月間，紐約市街道上每十名司機就有七人超速駕駛，過去一年來，紐約市死於交通事故的人數，是2014年市長白思豪(Bill de Blasio)提出「零死亡願景」(Vision Zero)計畫以來最多的一年；該組織呼籲州府交出紐約市駕駛速度控制權，降低市內五區的駕駛限速。

「交通替代」3日發布4、5月間使用測速槍對全市1670名司機進行抽查的報告結果，發現70%的司機駕駛時都超過限速；史泰登島和皇后區內超速駕駛的司機比率更高，分別為94%和73%，該數字在布朗士、布碌崙(布魯克林)及曼哈頓分別為52%、46%和30%；調查還發現，有14%的司機超速10哩以上。

該調查數據顯示，過去一年多來死於交通事故的人數，為2014年市長白思豪(Bill de Blasio)提出「零死亡願景」(Vision Zero)計畫以來最多；去年紐約市有240人死於車禍，而過去兩周內，就有21人在紐約市街道上車禍死亡。

一些因超速導致車禍頻發的街道，包括史泰登島的Slosson Avenue、皇后區的Skillman Avenue、布朗士的135街與Willis Avenue附近、布魯克林Remsen Avenue和Avenue N附近，以及曼哈頓位於第九和第十大道間的西45街。

「交通替代」副總監Marco Conner DiAquoi表示，不管大家信不信，實際上紐約市街道的限速規定是由州府掌控，「零死亡願景」目前正處於災難中，然而州法卻阻止市府降低市內街道速度限制，州府需要交出紐約市駕駛速度控制權，以降低市內五區的駕駛限速。

「交通替代」及「安全街道家庭」(Families for Safe Streets)成員呼籲州府立即通過「薩米法」(Sammy's Law)，該提案由選區覆蓋曼哈頓下城的州參議員霍曼(Brad Hoylman)提出，以2013年在布碌崙展望公園西側被一名司機撞死的12歲男童Sammy Cohen Eckstein命名，希望廢除州府對紐約市限速的限制。

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