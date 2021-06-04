紐約客談／楊安澤頻遭攻擊 夾雜種族因素

楊安澤已多次在記者會上遭人鬧場；圖為2日在曼哈頓華埠，一名遊民因大鬧楊安澤的記者會而被捕。(路透)

華裔市長參選人楊安澤 ，與布魯克林區長亞當斯、前市清潔局長賈西亞三人，算是最具有潛力的勝出市長人選；曾參選總統的楊安澤表態競選紐約市 長後，就受到高度關注，被其他參選人視為最大威脅，也頻頻在公開場合遭人鬧場。

在日前的市長電視辯論中，楊安澤就遭圍攻，對手們拿出來指責楊安澤的素材，例如過去在紐約市不夠活躍、對城市不熟悉、挺警等，其實都是老生常談。

相對而言，亞當斯的貪污、主計長斯靜格的性騷擾醜聞、非營利組織領導人莫拉萊斯因拒絕員工加入工會而炒人等，這些指控更為嚴重；但是作為亞裔 參選人，楊安澤面臨的言語侮辱和攻擊，格外明顯。

警務改革議題上，楊安澤和亞當斯的想法相近，都支持改革警務、但拒絕削減警局經費，此立場被左翼分子詮釋為挺警；兩人雖在同一條船上，但對楊安澤的責怪似乎更多。

雖然亞當斯支持攔截盤查執法也被罵，但還沒有人直接砸他的場子；而楊安澤參與BLM示威，卻被斥責「恥辱」、「我們不歡迎你」，3日他舉行記者會遭示威者鬧場，罵他「對衝基金市長」，楊安澤雖想與示威者友好對話，對方卻絲毫不聽。

示威者稱「每個參選人都應該有個標籤」，卻只給楊貼標籤，卻未對其他參選人一視同仁；支持楊安澤的網友質問，那些說亞當斯跟楊安澤一樣爛的人，「你們敢這樣對待亞當斯嗎？」卻無人回應。

對楊安澤的批評聲浪，夾雜著種族因素，「每日新聞」的漫畫以「觀光客回來了」嘲諷楊安澤，辯稱是批評他對政治不了解；卻沒意識到這已反映主流對亞裔的刻板印象，間接散播種族主義。

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