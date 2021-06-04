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潘勤軒取回眼鏡、獲准使用電話 申請保釋金降至100萬

記者金春香／紐約報導
涉嫌殺害耶魯華生蔣凱文的兇嫌潘勤軒，尋求降低保釋金額。(警方提供)
涉嫌殺害耶魯華生蔣凱文的兇嫌潘勤軒，尋求降低保釋金額。(警方提供)

涉嫌殺害耶魯大學華裔研究生蔣凱文(Kevin Jiang，姓名皆音譯)的麻省理工學院(MIT)華裔博士生潘勤軒(Qinxuan Pan，見圖，警方提供)，上月在阿拉巴馬州被捕後引渡回案發地康州受審，法官將其保釋金設為2000萬元，之後繼續被關押；日前他再次出庭，其代表律師申請將保釋金降低至100萬元，但檢方則有意將金額增至5000萬元。

現為美國籍的潘勤軒在中國上海出生，涉嫌於2月6日在紐黑文社區連開七槍射殺蔣凱文，逃亡三個多月後，5月終於在阿拉巴馬州的蒙哥馬利市現蹤，當時他以假名「蔡亨利」(Henry Cai)向當地一戶人家租房；5月14日潘勤軒被聯邦法警拘捕，隨後引渡回康州，被控謀殺罪和盜竊罪，過堂時他拒絕認罪，法官將其保釋金定為2000萬元，繼續關押。

日前潘勤軒再次出庭，其代表律師傑雷斯(William Gerace)為潘勤軒申請獲得眼鏡，因為其眼鏡在被捕時被執法人員拿走，並為其申請獲得使用電話權，以方便二人聯絡，這兩項請求都獲得法官批准。

此外傑雷斯還表示，預計將於7月13日下次出庭前正式提出申請降低保釋金額的動議。

潘勤軒1日出庭時，父母都在庭外等待，其母黃虹(Hong Huang)說，「我對這樣的事情發生感到抱歉，只有一個詞能描述現在的情況，那就是『悲傷』(sad)。」

傑雷斯在法庭表示，潘勤軒是家中唯一的孩子，他是父母的全部，「100萬元保釋金額比較合理，當前的2000萬元相當於他根本不可能獲得保釋。」

檢方律師米蘭達(Stacey Miranda)則表示，潘勤軒此前三個月一直在逃，還登上國際刑警組織發出的紅色通緝令，證明他有潛逃風險，並指出潘勤軒的父母有充足的經濟實力(支付100萬元保釋金)，上周還在北卡羅來納州競拍一處住宅，因此她認為保釋金應設為5000萬元。

潘勤軒 阿拉巴馬州 華裔

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