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楊安澤公園坡記者會遭鬧場 日落公園拜票大受歡迎

記者顏潔恩／紐約報導
示威者手持「對衝基金市長」的標語，嘲諷楊安澤把錢看得比人民重要。(取自推特)
示威者手持「對衝基金市長」的標語，嘲諷楊安澤把錢看得比人民重要。(取自推特)

華裔市長參選人楊安澤3日造訪布碌崙(布魯克林)公園坡，原想舉行記者會，不料遭十多名示威者手持標語砸場，出場不到三分鐘就被迫移步到地鐵站避開抗議人群，記者會也因此告吹；楊安澤接著轉場至日落公園，獲各族裔選民的歡迎，還拿出手機與自拍，待遇截然不同。

楊安澤3日早上原計畫在公園坡青年會(YMCA)中心外舉行記者會，該地是市長白思豪(Bill de blasio)常去的運動場所；然而楊安澤一到場，就有十多名示威者手持標語並大罵他，稱他是「對衝基金市長」(Hedge Fund Mayor)，比起紐約市民更在乎錢，「楊等於更多警察」(Yang=More Cops)，以及「不要為楊排名」(Don't Rank Yang)等。

楊安澤眼見這一幕沒有迴避，還上前試圖跟對方說明，但示威者態度堅決，對著楊安澤開罵，完全不給他發言機會；由於場面混亂，楊安澤不到三分鐘就走進地鐵站，避開示威人群。

一名示威者LeRoy Johnson表示，從食物保障到調升最低時薪，社區人士多年來為這些事而戰，但直到楊安澤參選總統前，從來沒有聽聞過他，「我們需要一個熟悉紐約市且理解人民的市長。」

「我聽到此次示威者最多的訴求是『不要新警察』，但這跟我大部分從紐約客聽來的意見相對立。」楊安澤表示，他深知「減少警察經費」 肯定是錯誤作法；當被問及為何要跟示威者接觸時，他回應當下想認可他們的存在，主動上前打招呼，不料對方根本不領情。

消息指出，示威者大多來自當地組織New York Communities for Change，支持同樣競選市長的市主計長斯靜格(Scott Stringer)；事發後楊安澤團隊譴責此事是斯靜格作為，但遭斯靜格競選發言人否認，「這全是楊的自作自受 ，現在被民眾挖苦就製造藉口，推卸給他人。」

這並非楊安澤首次遇到反對者砸場，日前在華埠就華婦遭非裔遊民攻擊舉行的記者會中，一名華裔遊民也到場叫喊，打擾會議進行；3日公園坡記者會不順利，楊安澤隨後移步到日落公園拜票，先後造訪4大道西語裔社區、8大道華社，受到的待遇與在公園坡天差地別，不少民眾熱情地跟楊安澤交談，還拿出手機合照。

不久後楊安澤在推特上表示，當天巡訪聽到最多的提問是，選民在6月12日要去何處提前投票；為此他貼上網頁鏈接y4ny.com/find，呼籲選民查詢最近投票地點。

楊安澤3日在布碌崙公園坡舉行記者會時，遭十多名示威者抵制。(取自推特)
楊安澤3日在布碌崙公園坡舉行記者會時，遭十多名示威者抵制。(取自推特)
楊安澤3日從布碌崙公園坡轉場到日落公園，受到熱烈歡迎。(取自推特)
楊安澤3日從布碌崙公園坡轉場到日落公園，受到熱烈歡迎。(取自推特)

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