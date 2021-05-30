律師組亞裔正義聯盟 免費法援遭仇恨攻擊亞裔

朴泰(中排右)與來自全國80多個律所的律師成立亞裔正義聯盟，為亞裔受害者提供無償法律服務。（視頻截圖）

日前來自全國80多個律所的律師成立亞裔 正義聯盟(The Alliance for Asian American Justice)，免費為遭受反亞裔暴力攻擊的受害者提供免費法律服務，該聯盟共同主席朴泰(Tai Park，音譯)參加亞美聯盟舉行的線上論壇時表示，鼓勵受害者及時與聯盟聯繫，獲得法律幫助。

朴泰表示，過去一年多來全美範圍內反亞裔情緒不斷加重，亞裔不僅受到更多言語攻擊，遭到暴力攻擊的案件也直線上升，他與很多亞裔律師討論，自己能為這些受害者做些什麼，最直接的答案就是為他們提供法律幫助。

曾擔任紐約 南區助理聯邦檢察官 的朴泰說，產生這個想法後，幾名最先發起律師開始與更多大律所內的亞裔律師、亞裔律師協會取得聯繫，大家都希望盡快開始以實際行動為受害者提供服務。

朴泰指出，過去一段時間的不少仇恨亞裔暴力攻擊受害者是新移民，正如自己的父母一輩一樣，由於深受傳統文化影響，認為就算被欺負，如果站出來反抗會令情況更糟，因此選擇沈默。

亞裔正義聯盟將為受害者協調和提供無償法律服務，包括提出訴訟、尋求賠償，以及其他民事補救措施，他們也會與執法部門合作，確保攻擊者承擔自己罪行責任，此外也會提供心理指導等服務，幫助受害者度過艱難時刻。

朴泰表示，律所會為講不同語言的受害者提供翻譯，受害者也不必擔心個人信息被洩露，所有律師都是專業人士，並擁有負責少數族裔受害者案件的經驗。

受害者可發送電郵至[email protected]取得幫助；亞美聯盟也推出全面對抗仇恨犯罪資源和信息，可登錄https://www.aafederation.org/aaf-safety-resources/查詢。