紐約客談／全民接種之前 戴口罩仍有必要

在聯邦疾病防治中心鬆綁口罩 令後，州長葛謨便宣布紐約州採相同措施；然而，就算新冠感染和死亡率有所下降，操之過急脫掉口罩，恐造成疫情 反撲。

口罩鬆綁規定允許接種人士在室內場所可不戴口罩，不少美國大型零售店都已同意進店不必戴口罩；對於餐營業，顧客原本用餐就得摘下口罩，但與此前最大不同之處，就是不強制員工戴口罩。

紐約市 華社餐飲業者，服務的消費群以謹慎的華人為主，100%客容量餐廳也填不滿顧客，全開對生意實際幫助並不大；口罩令雖然鬆綁了，華社酒樓和餐館仍要求員工繼續戴口罩，但面對部分不戴口罩的顧客，也不好意思發聲，政府都已發話，顧客不戴口罩也是有理了，不好得罪，傷財又傷和氣。

但新法存在很大破綻，業者無權讓消費者出示接種卡以示證明，怎確保消費者當中沒有漏網之魚呢？

紐約市疫情取得控制，但數據顯示，全市非洲裔和西語裔接種率不超40%，白人在曼哈頓以外的區域接種情況也不理想；就算亞裔接種率達到不錯成績，但疫情也讓人懂得，在病毒面前沒人能獨善其身，若再次失控，大家都會共同遇難。

州府要恢復經濟，必須採取各種可能讓病毒蔓延的方法，疫苗和口罩都很重要，白宮首席醫療顧問佛奇(Anthony Fauci)也表示，眼下能戰勝病毒的方法，只有全民接種疫苗，但在達到全民接種目標之前，建議民眾繼續戴口罩，對於防控疫情有利而無害，何必急著脫掉口罩。

（紐約客談，每周二至周六見報。）