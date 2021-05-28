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紐約市議會通過遊民租房代金券 每戶每月最多2217元

記者金春香／紐約報導
紐約市議會27日在全體會議上通過提案，要求市府提供代金券給遊民以租房使用。（記者金春香／攝影）
紐約市議會27日在全體會議上通過提案，要求市府提供代金券給遊民以租房使用。（記者金春香／攝影）

市議會27日在全體會議上通過提案，要求市府提供代金券給遊民用以租房使用，曾入住過遊民收容所的個人或家庭有資格申請，每戶每月最多可得2217元租房補助；市議會表示，這是解決紐約市日益惡化遊民問題的正確途徑，幫助他們獲得永久可負擔住房。

根據市議會數據，如今每晚約有近5萬人居住在市遊民局的收容所，在新冠疫情衝擊下，變成遊民或瀕臨失去住所者的市民急劇增多。

市社會服務局及其下屬的遊民局、人力資源管理局此前推出「CityFHEPS」項目，給失去或瀕臨失去住房者提供租金援助，個人最高可獲每月1265元的租房補助，三到四口之家則最高可獲每月1580元租金補助，但疫情前每月只有約350人能使用該補助找到公寓。

由市議員列文(Stephen Levin)提出的146-C號提案，將把「CityFHEPS」項目提供的租金補助額大大提升，個人將最高每月可獲1945元補助，用於租賃一居室；多口之家則最高可獲每個月2217元租金補助，用以租賃兩居室公寓。

列文表示，提供一個遊民家庭在收容所居住一年，各項花費達7萬4000元，而為他們提供哪怕是新法所規定的最高每月2217元租金補助，一年花費僅2萬1200元，不僅能節省更多經費，且能真正為無家可歸者提供永久的穩定住房。

該提案下，收入低於聯邦貧困線250%的人可以使用租房補助。

根據房屋網站「StreetEasy」數據，去年紐約市僅有564套租賃公寓滿足租金補助項目的條件，隨著租金補助金額的增加，將有近7萬2000套住房滿足條件，也就意味著更多遊民和在疫情期間失去住房的人能夠獲得入住機會。

市長白思豪日前表示，只要市議會通過該提案，他將不會否決，將簽署成法。

租金 紐約市 疫情

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