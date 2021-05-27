闊別4個多月…Vessel明重開 須結伴遊覽

曼哈頓哈德遜河廣場地標Vessel頻傳自殺案，關閉四個多月後，28日將重開，但開始收費並要求結伴遊覽。(記者王彩鸝／攝影)

曼哈頓 中城哈德遜河廣場地標Vessel於2019年開放以來，已發生三起自殺案，今年1月間被迫關閉，經過四個多月的調整，官方宣布28日重開；但重開後的政策有所調整， 必須兩人或以上同行才可上去遊覽，現場駐守的工作人員也將加倍；原本的免費遊覽也改為早11時後成人票價十元，官方稱收費是為了支付更多的人力需求。

景點委員會主席洛克恩(Lowell Kern)此前指出，已經與開發商達成協議，在重新向遊客開放前，他們會向委員會提交如何採取預防自殺措施的詳細計畫。

哈德遜河廣場開發商「Related Companies」發言人表示，在多番諮詢防自殺專家並與社區溝通後決定重開項目，重開後會在Vessel的入口處和遊覽路線途中張貼預防自殺的求助信息。

預約購票已於26日中午12時恢復，但有幾處變動和之前不同，工作人員和安保人員的人數將增加兩倍，且遊客必須兩人或兩人以上組團遊覽。

哈德遜河廣場表示，重開後的票價將調整為每張十元，銷售所得將用於員工培訓和支付增加的員工工資；但在每天開放的第一個小時不需購買門票，五歲以下的兒童也無需購票。

哈德遜廣場是美國 歷史上規模最大的私人開發綜合用途項目，耗資250億元；Vessel則由英國設計師赫斯維克(Thomas Heatherwick)與其工作室聯合設計，本意是展現一個互動式的藝術作品，由154段樓梯、2500個台階相互連接著80個觀景平台，讓遊客們可觀賞紐約 和哈德遜河的廣闊景色。

此前就有人擔心，Vessel的開放式設計可能帶來安全隱患，「建築師報」(The Architect's Newspaper)的前副主編瓦克斯(Audrey Wachs)在2016年的一篇評論中寫道，「當一個人爬上Vessel，欄杆只有齊腰高，由底貫穿至頂部，如果建得足夠高，就有人會產生往下跳的想法。」

若發現身邊親友有心理方面障礙或疾病，甚至有輕生傾向，請立即撥打全國自殺預防熱線 (National Suicide Prevention Lifeline)，(800)273-8255或聽障人士請撥打(800)799-4889，或使用危機短訊專線(The Crisis Text Line)，發送信息至(800)741-741進行諮詢。