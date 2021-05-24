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全美確診3311萬 49.2%民眾已打1劑疫苗

台新增本土590例確診 總計9天破3千例

紐約確診降至近9月新低 教堂全面重啟

記者顏嘉瑩╱紐約報導
天主教紐約總教區宣布即日起全面恢復服務，華人教友眾多的聖博德天主堂，仍規定不論有無接種疫苗，進到教堂仍須全程戴口罩。(記者顏嘉瑩╱攝影)
天主教紐約總教區宣布即日起全面恢復服務，華人教友眾多的聖博德天主堂，仍規定不論有無接種疫苗，進到教堂仍須全程戴口罩。(記者顏嘉瑩╱攝影)

紐約州葛謨(Andrew Cuomo)宣布各類場所已於19日全面恢復服務後，天主教紐約總教區(Archdiocese of New York)、布碌崙(布魯克林)和皇后區總教區23日宣布本周恢復全面服務，開放讓教友聚會彌撒，但依據教友是否完全接種疫苗，分區入座，未接種疫苗的教友仍須保持社交距離。

根據州府最新數據，新冠檢測陽性率已降至0.77%，為去年8月29日以來新低，全美新增確診數則創下自去年6月以來，11個月的新低，讓民眾對重回正常生活感到樂觀；政府也加快開放腳步，希望加速經濟復甦；日前在州長葛謨宣布全面開放的場所，教堂、佛寺等宗教場所也都在列。

天主教紐約總教區23日建議教會設不同區域，一區開放給已完全接種疫苗的教友坐，開放100%的容納率；另一區給未接種疫苗的教友使用，並繼續遵守保持社交距離的規定。

不過在曼哈頓華埠的幾個華人教堂，例如聖博德天主堂，已全數開放讓所有教友參加彌撒，但仍規定不論有無接種疫苗，進到教堂仍須全程戴口罩，華人教友去教堂參加聚會的人也明顯增加；顯聖容天主堂仍維持50%的容納率，尚未開放讓所有教友聚會。

位於華埠堅尼路(Canal St.)上的大乘寺，雖未硬性規定容納率，但仍繼續要求入內須戴口罩、量體溫；寺廟工作人員表示，室內空間最多可容納120人入內，但在疫情期間華人都會特別小心，減少群聚的可能性，目前最多約50人入內，若人數超過還是會稍加控管。

另外，根據葛謨23日公布的最新數據，有64%的成年紐約居民已接種至少一劑疫苗，55%的民眾已經完全接種；葛謨表示，由於供應鏈的持續，有愈來愈多人已注射疫苗，紐約也在接種工作上持續有進展，「但與新冠肺炎的鬥爭還沒結束，若要擊敗這隻野獸，我們需要更多紐約人盡快接種疫苗」；他還說，「現在要做的，就是前往疫苗接種站、捲起袖子，就這麼簡單」。

專家也提醒，仍需要更多人接種疫苗，才能完全消滅病毒，防疫若有破口，則可能會讓病毒有機會發展出新變種，再度增加染疫風險。

疫苗 紐約州 葛謨

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