我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美確診3311萬 49.2%民眾已打1劑疫苗

台新增本土590例確診 總計9天破3千例

皇后區夜市 6月回歸可樂娜公園

記者朱蕾／紐約報導
皇后區夜市在曼哈頓洛克菲勒中心舉辦的戶外美食市場已回歸。(主辦方提供)
皇后區夜市在曼哈頓洛克菲勒中心舉辦的戶外美食市場已回歸。(主辦方提供)

深受民眾喜愛的皇后區夜市(Queens Night Market)將於6月19日回歸，迎來第六屆，每周六下午4時至午夜，在皇后區法拉盛草原可樂娜公園內的紐約科學館(Hall of Science)供應近百個國家和地區的特色美食，直至10月30日，歡迎民眾前來體驗一站式國際美食之旅。

皇后區夜市在曼哈頓洛克菲勒中心舉辦的戶外美食市場已回歸。(主辦方提供)
皇后區夜市在曼哈頓洛克菲勒中心舉辦的戶外美食市場已回歸。(主辦方提供)

皇后區夜市去年因疫情暫停舉辦，夜市創辦人兼負責人王榮光(John Wang)說，「我們希望皇后區夜市能夠代表慶祝團結和重啟的一個標誌」，根據州、市府對露天集市的最新防疫建議，今年的夜市計畫將控制人數，並隨著防疫指南隨時調整。

王榮光表示，由於限制人數會對攤主的營業額有些影響，因此攤主只要配合執行此政策，就可免除參與費，減輕商家的負擔；並採取預售票的方式，以便控制人數。

他還說，皇后區夜市的攤主網路中，約有2000名本地商家，但去年許多商家遭受了災難性的打擊，「估計網絡中約有75％的攤主已經永久結束經營或無限期暫停，我們希望隨著經濟的復甦，商家數量出現大反彈，並希望我們能繼續為創業者和小企業發展發揮作用；皇后區夜市對很多攤主是重要的收入來源；2019年，食品攤位平均每晚銷售額近2000元。」

夜市上供應各地特色美食。(本報檔案照)
夜市上供應各地特色美食。(本報檔案照)

今年夜市仍保持每項食品價格不超過五元，只有部分六元的例外食品，王榮光說，「我們堅定不移的致力於成為全市最實惠、最具多樣性和充滿熱情的社區活動」；此外，本屆夜市將提早一小時開放，時間為下午4時至午夜，使攤主有更長時間來銷售。

於2015年開始舉辦的皇后區夜市，過去五屆共吸引超過100萬民眾，提供90多個國家的特色美食，更幫助紐約300多家企業或餐廳開起業務；在2019年上一屆夜市期間，每周六晚平均有近1萬5000人到場。

本屆夜市目前規定：入場民眾必須戴口罩，在用餐區用餐時除外；主辦方此次特將一片大草坪作為指定用餐區，讓食客能夠保持社交距離。入場券每人五元，需提前至網站https://queensnightmarket.ticketleap.com/購買，12歲以下兒童免費；現場購票為八元(若仍有名額)；主辦方承諾將門票收入淨額的至少20％用於促進種族平等以及新冠救助和恢復工作；人數限制完全解除後，夜市將重新免費向公眾開放。

皇后區夜市深受民眾喜愛，圖為疫情前狀況。(主辦方提供)
皇后區夜市深受民眾喜愛，圖為疫情前狀況。(主辦方提供)

王榮光表示，今年已收到超過300個攤位申請，預計會提供台灣、阿富汗、印尼、葡萄牙、菲律賓、印度、羅馬尼亞、越南、緬甸、夏威夷、秘魯等多地美食；現場還有藝術品和小商品攤位，出售文具、書畫、異國風情的手工藝品、服裝、首飾等；活動期間更會邀請不同的樂隊現場表演。

有興趣加入夜市的商家可通過網站https://bit.ly/QNM-Vendor-2021在線申請，攤位諮詢請發送電郵至[email protected]；有興趣在夜市表演的民眾或團體請發送電郵至：[email protected]

此外， 皇后區夜市主辦方在曼哈頓洛克菲勒(Rockefeller Center)中心南廣場舉辦的戶外美食市場也已回歸，會持續整個夏天，有近十種不同風味美食攤主於每周一至周五中午12時至下午6時供應。

皇后區夜市更多信息請瀏覽queensnightmarket.com。

皇后區夜市平均每次吸引萬餘民眾。(主辦方提供)
皇后區夜市平均每次吸引萬餘民眾。(主辦方提供)

皇后區 美食 紐約

上一則

語言要求低、薪資條件優 華女中年從事護理圓美國夢

延伸閱讀

6方案改善公校教育 楊愛倫盼擴建資優班

6方案改善公校教育 楊愛倫盼擴建資優班
紐約市周五晚槍聲不斷 1青年中彈亡

紐約市周五晚槍聲不斷 1青年中彈亡
韓裔李真訪中華公所 拒絕市府「一刀切」政策

韓裔李真訪中華公所 拒絕市府「一刀切」政策
紐約市周五晚槍聲不斷 18歲少年中彈身亡

紐約市周五晚槍聲不斷 18歲少年中彈身亡
亞裔經營啤酒廠布碌崙開分廠 設戶外酒吧攬客

亞裔經營啤酒廠布碌崙開分廠 設戶外酒吧攬客

熱門新聞

男子曼哈頓聯合廣場地鐵站晚間高峰遭割頸。(本報資料照片)

紐約地鐵濺血 男子在聯合廣場站遭割頸

2021-05-18 20:16
殺害耶魯華生兇嫌潘勤軒上周在阿拉巴馬州落網，逃亡期間以假名租屋。(警方提供)

潘勤軒涉殺耶魯生 被捕前用假名租屋 「完全像正常人」

2021-05-16 14:07
曼哈頓中城地獄廚房18日一早發生一起涉及亞裔受害者的攻擊案件。(取自谷歌地圖)

「滾回中國！」華裔男在曼哈頓地獄廚房遭人咬傷

2021-05-18 21:00
斥資2億6000萬，曼哈頓五年建成水上漂浮公園，「小島」初夏開門迎客。(記者張晨/攝影)

斥資2.6億 紐約曼哈頓水上漂浮公園「小島」開門迎客

2021-05-22 14:55
消防員在東村「泰德家」(Uncle Ted's NYC)撲火。(取自紐約消防局推特@FDNY)

紐約曼哈頓中餐廳毀於五級大火 200名消防員出動

2021-05-22 16:05
紐約州推出的「精益求精通行碼」使用次數超過100萬次。(州長辦公室提供)

紐約疫苗通行碼 有效期增至365天

2021-05-23 06:04

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「瘋狂亞洲富豪」男女主角都當爸媽 曬娃態度大不同

「瘋狂亞洲富豪」男女主角都當爸媽 曬娃態度大不同
病毒來自武漢實驗室？WSJ ：3研究員2019年11月曾住院 有新冠症狀

病毒來自武漢實驗室？WSJ ：3研究員2019年11月曾住院 有新冠症狀

華人族群 「特斯拉癮」正蔓延

華人族群 「特斯拉癮」正蔓延
WHA明開幕 疫情獨立調查小組報告稱「中國台灣」

WHA明開幕 疫情獨立調查小組報告稱「中國台灣」
股價坐火箭…特斯拉股票還能買嗎？

股價坐火箭…特斯拉股票還能買嗎？