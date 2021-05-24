皇后區夜市 6月回歸可樂娜公園

皇后區夜市在曼哈頓洛克菲勒中心舉辦的戶外美食市場已回歸。(主辦方提供)

深受民眾喜愛的皇后區 夜市(Queens Night Market)將於6月19日回歸，迎來第六屆，每周六下午4時至午夜，在皇后區法拉盛草原可樂娜公園內的紐約 科學館(Hall of Science)供應近百個國家和地區的特色美食 ，直至10月30日，歡迎民眾前來體驗一站式國際美食之旅。

皇后區夜市在曼哈頓洛克菲勒中心舉辦的戶外美食市場已回歸。(主辦方提供)

皇后區夜市去年因疫情暫停舉辦，夜市創辦人兼負責人王榮光(John Wang)說，「我們希望皇后區夜市能夠代表慶祝團結和重啟的一個標誌」，根據州、市府對露天集市的最新防疫建議，今年的夜市計畫將控制人數，並隨著防疫指南隨時調整。

王榮光表示，由於限制人數會對攤主的營業額有些影響，因此攤主只要配合執行此政策，就可免除參與費，減輕商家的負擔；並採取預售票的方式，以便控制人數。

他還說，皇后區夜市的攤主網路中，約有2000名本地商家，但去年許多商家遭受了災難性的打擊，「估計網絡中約有75％的攤主已經永久結束經營或無限期暫停，我們希望隨著經濟的復甦，商家數量出現大反彈，並希望我們能繼續為創業者和小企業發展發揮作用；皇后區夜市對很多攤主是重要的收入來源；2019年，食品攤位平均每晚銷售額近2000元。」

夜市上供應各地特色美食。(本報檔案照)

今年夜市仍保持每項食品價格不超過五元，只有部分六元的例外食品，王榮光說，「我們堅定不移的致力於成為全市最實惠、最具多樣性和充滿熱情的社區活動」；此外，本屆夜市將提早一小時開放，時間為下午4時至午夜，使攤主有更長時間來銷售。

於2015年開始舉辦的皇后區夜市，過去五屆共吸引超過100萬民眾，提供90多個國家的特色美食，更幫助紐約300多家企業或餐廳開起業務；在2019年上一屆夜市期間，每周六晚平均有近1萬5000人到場。

本屆夜市目前規定：入場民眾必須戴口罩，在用餐區用餐時除外；主辦方此次特將一片大草坪作為指定用餐區，讓食客能夠保持社交距離。入場券每人五元，需提前至網站https://queensnightmarket.ticketleap.com/購買，12歲以下兒童免費；現場購票為八元(若仍有名額)；主辦方承諾將門票收入淨額的至少20％用於促進種族平等以及新冠救助和恢復工作；人數限制完全解除後，夜市將重新免費向公眾開放。

皇后區夜市深受民眾喜愛，圖為疫情前狀況。(主辦方提供)

王榮光表示，今年已收到超過300個攤位申請，預計會提供台灣、阿富汗、印尼、葡萄牙、菲律賓、印度、羅馬尼亞、越南、緬甸、夏威夷、秘魯等多地美食；現場還有藝術品和小商品攤位，出售文具、書畫、異國風情的手工藝品、服裝、首飾等；活動期間更會邀請不同的樂隊現場表演。

有興趣加入夜市的商家可通過網站https://bit.ly/QNM-Vendor-2021在線申請，攤位諮詢請發送電郵至[email protected]；有興趣在夜市表演的民眾或團體請發送電郵至：[email protected]。

此外， 皇后區夜市主辦方在曼哈頓洛克菲勒(Rockefeller Center)中心南廣場舉辦的戶外美食市場也已回歸，會持續整個夏天，有近十種不同風味美食攤主於每周一至周五中午12時至下午6時供應。

皇后區夜市更多信息請瀏覽queensnightmarket.com。