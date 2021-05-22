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以巴衝突打到時報廣場 2重傷

記者張晨／紐約報導
巴以衝突蔓延至時報廣場，發生肢體衝突。(美聯社)
巴以衝突蔓延至時報廣場，發生肢體衝突。(美聯社)

以巴衝突進入第二周，而世界各地的示威活動也不斷掀起，有世界十字路口之稱的曼哈頓時報廣場20日晚發生了大規模示威活動；但在現場，親以色列和親巴勒斯坦示威者發生肢體衝突，造成兩人重傷住院，20餘人被捕；州長葛謨(Andrew Cuomo)、市長白思豪(Bill de Blasio)及多位民選官員在21日譴責暴力行為，表示任何以種族為目的的攻擊行為都不能被容忍。

衝突20日晚從時報廣場開始，逐步蔓延到幾條街外的鑽石區(Diamond District)，那裡是許多猶太裔經營者的聚集地。

從現場拍攝並分享在社交媒體的視頻顯示，一小群人之間爆發辱罵打鬥，並焚燒旗幟，目前還不清楚引發衝突的原因，也不清楚由誰挑起。

21日下午，23歲的布碌崙(布魯克林)男子阿瓦德(Waseem Awawdeh)被控多項與毆打有關的罪名，包括以仇恨犯罪為企圖的攻擊、重騷擾以及非法持有武器；當日已有27人因擾亂治安和非法集會被捕。

警方表示，他們仍在尋找與襲擊有關的另外五到六人，29歲的猶太裔受害者博根(Joseph Borgen)在襲擊中被噴胡椒水，並被人用棍棒毆打，後被送往表維醫院(Bellevue Hospital)治療。

另一段視頻顯示，在第47街交七大道附近，一枚煙火在街道上炸開，導致一名55歲女子倒在人行道上，警方稱，受害者的背部輕微燒傷，有關案件的具體細節仍在調查中。

白思豪在當日接受紐約公共電台(WNYC)採訪時表示，反猶太主義在紐約市沒有立足之地，沒有任何理由因為某人的族裔而對其實施暴力，「這實在令人作嘔，我們將把肇事者繩之以法。」

葛謨也在一份聲明中，強烈譴責這些野蠻的攻擊行為發生在紐約，不會容忍針對猶太裔的暴行和恐嚇。

紐約市近日多場示威吸引了數千名抗議者參與，其中一場是在靠近聯合國(United Nations)的以色列領事館外，另一場則在布碌崙貝瑞吉(Bay Ridge)。

巴以衝突延燒至時報廣場，兩方發生肢體衝突。(讀者提供)
巴以衝突延燒至時報廣場，兩方發生肢體衝突。(讀者提供)
親巴勒斯坦的支持者20日晚在時報廣場示威，抗議以色列與哈馬斯之間長達11天的戰爭...
親巴勒斯坦的支持者20日晚在時報廣場示威，抗議以色列與哈馬斯之間長達11天的戰爭。(美聯社
一猶太裔遭毒打，數十人被捕。(讀者提供)
一猶太裔遭毒打，數十人被捕。(讀者提供)

紐約市 猶太 布碌崙

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